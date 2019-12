Weggeef Kerstmarkt in de Edamse Bibliotheek

Zaterdagmorgen werd de Kerstmarkt, die door de WeggeefWinkel Edam georganiseerd werd, druk bezocht in de Meerwijk-Bibliotheek aan de Dijkgraaf Poschlaan. De bezoekers konden ieder elk gratis vijf artikelen meenemen.

Er was een groot aanbod aan spullen die door de WeggeefWinkel verzameld zijn. Deze lagen of stonden op de tafels waarlangs de bezoekers struinend rondliepen. Bij het verlaten van de bibliotheekzaal kregen de mensen nog een Kerstster en een versnapering aangeboden. Het was weer een geslaagde activiteit van de WeggeefWinkel.

Met Sinterklaas was er dit keer geen Weggeefmarkt en nu was gekozen voor een Kerstmarkt in de bibliotheek. Het zorgde voor een gezellige nering. De eerstevolgende WeggeefWinkel is op 11 januari in De Singel.