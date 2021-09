Wéér geen jubileumfeest voor Singelfestival

Wél een indoor festival op zaterdag 25 september

Wat een geweldig jubileumfeest zou moeten worden, moest vanwege coronamaatregelen wederom verschoven worden. De organisatie van het Singelfestival wacht al twee jaar tevergeefs op een geschikt moment om het 40-jarig jubileum te vieren. Ook dit jaar heeft het team te kampen met flinke tegenslagen. Toch laten de mensen van het lokale festival zich niet uit het veld slaan: op zaterdag 25 september wordt in PX een indoor festival georganiseerd.

Door Kevin Mooijer





,,Dit zou ons weekend moeten worden”, zucht programmeur Bianca Vos. ,,Al twee jaargangen op rij wordt er roet in het eten gegooid door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Voor ons betekent dit dat we het Singelfestival niet kunnen vieren zoals we dat graag zouden willen. Het 40-jarig jubileum is een gigantische mijlpaal en dat willen we groots vieren. Dat verdienen onze vrijwilligers en bezoekers ook.” Noodgedwongen wordt het populaire festival dus weer een jaar verschoven. ,,We hebben deze keuze gemaakt omdat er simpelweg té veel onduidelijkheid heerst. Je weet op dit moment gewoon nog niet wat er eind september mogelijk is. Het is dus onmogelijk om een gezellig en succesvol festival neer te zetten in deze tijd.”

,,Om ons publiek toch tegemoet te komen hebben we in samenwerking met de PX én Kaaspop-organisatie een geweldig alternatief bedacht”, vertelt de programmeur. ,,In PX zullen we een indoor festival organiseren, een eendaags variant van ons geliefde Singelfestival. Zo kunnen onze bezoekers en fans toch iets moois bieden. Binnen kan dat gelukkig gewoon, we hebben ons alleen aan de richtlijnen te houden die op dat moment gelden. 25 September staat dus in het teken van muziek en gezelligheid in PX.”

Het plan om er een volledig cultureel weekend van te maken kan helaas geen doorgang vinden. ,,Dat bewuste weekend vindt tevens de opening van de Kunstmaand plaats én komt er een delegatie van Euroart naar de gemeente Edam-Volendam. Een perfecte gelegenheid dus om een cultuurrijk weekend op poten te zetten.” De Singelfestival-organisatie heeft verscheidene uurtjes aan de vergadertafel gezeten om een geschikte invulling te realiseren voor 24, 25 en 26 september aanstaande. ,,We hadden een fantastisch programma opgesteld met onder meer een salsadansshow met livemuziek in het centrum van Edam, straattheater, verschillende podia met lokale en regionale bandjes en een kinderfamiliedag op het Europaplein in Volendam. Jammer genoeg kon de gemeente geen vergunning verstrekken omdat er nog te veel onduidelijkheid heerste omtrent de maatregelen. Uiteraard hebben we gekeken naar alternatieven – uitwijken naar het Slobbeland of het plein van PX omheinen – maar dan krijg je met toegangscodes en testbewijzen te maken. En toen kwam de feesttent in Edam. Dat was voor ons de doorslag om het weekend af te blazen en het alleen bij de zaterdag in PX te houden. Mocht het feest in die tent tegen die tijd doorgang kunnen vinden, dan kunnen we alleen zeggen dat we van harte hopen dat er nog liefhebbers in de gemeente zijn die cultuur boven een feestavond verkiezen.”