Wie maakt de grootste sneeuwpop

Afgelopen zondag en maandag is er een flink pak sneeuw gevallen. Voor de kinderen betekende dat topvermaak in de sneeuw. Er werd dan ook volop gesleed. Opvallend is dat er nog weinig sneeuwpoppen te bewonderen zijn in de tuinen.

Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het geen lekkere plaksneeuw is. Tijdens een nieuwsronde kwamen we slechts één sneeuwpop tegen, en dat was een opvallend grote, die staat op de voorstraat van een woning aan de Julianaweg. We willen graag een verkiezing houden: Wie maakt de grootste sneeuwpop?

Zo kunnen de kinderen aan de slag en als de sneeuwpop klaar is, geef dan even een belletje of mailtje naar de Nivo-redactie. We maken er dan een mooie winterfoto van die volgende week geplaatst kan worden.