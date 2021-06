Winnaars jaarlijkse fotowedstrijd gemeente

Woensdagavond jl. vond de prijsuitreiking van de jaarlijkse gemeente Edam-Volendam fotowedstrijd plaats. In de categorie ‘algemeen’ werd de eerste prijs gewonnen door Inge Tol-Molenaar, naast de gewonnen cadeaubon en bloemen zal haar foto de cover van de nieuwe gemeentegids sieren.

De vakjury bestond uit Harry Schuitemaker en Yvonne Jonkman. Zij waren woensdagavond aanwezig om hun keuze toe te lichten. Samen selecteerden zij de dertien beste foto’s uit de ontelbare inzendingen. Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Inge Tol-Molenaar, de tweede prijs ging naar Angelique Langerveld en de derde prijs werd gewonnen door Freek Sier.

Leerlingen van het Don Bosco College en de Triade streden om de eeuwige roem in de categorie ‘Jeugd’. Per school zijn twee winnende foto’s gekozen die een mooi plekje in de nieuwe gemeentegids zullen krijgen.