Winterkost op de Versierfiets

De Edamse ‘Versierfiets’, die staat op de brug tussen de Prinsenstraat en Spuistraat, heeft weer een nieuwe uitdossing gekregen.

De Kerstversieringen zijn van de fiets gehaald en deze heeft nu als thema ‘Winterkost’ gekregen. In een kistje op de bagagedrager zitten winterkost als prei, winterpeen, kool, etc. En ook een opwarmertje, want op de trappers staan twee flessen met een likeurtje.

Ongetwijfeld zullen er weer vele foto’s gemaakt worden van deze weer fraai opgetuigde versierfiets.