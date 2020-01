Atleten niet uit veld geslagen door mislopen gastheerschap Special Olympics

‘Ze willen hoe dan ook meedoen aan het evenement en presteren’

De Special Olympics 2022 komen niet naar de regio Edam-Volendam. Deze gemeente was samen met Purmerend en de Beemster in de race om het evenement voor sporters met een verstandelijke beperking te kunnen organiseren. De keuze is gevallen op de regio Twente in het oosten van het land. Veertien gemeentes uit dit gebied bundelen hun krachten om gastheer van de Special Olympics te kunnen zijn. De atleten uit onze regio hadden het evenement liever dichtbij huis gewild. Toch zitten zij niet bij de pakken neer.

Door Laurens Tol

Volgens Wayne Neijhorst blijven de sporters vol toewijding trainen voor de Special Olympics. Wayne was één van de leiders van het organisatieteam uit Edam-Volendam. Volgens hem is het meestrijden om het gastheerschap zeker niet voor niks geweest. ,,Natuurlijk wil je het evenement binnenhalen als je daarvoor in de wedstrijd bent. Maar we zijn allemaal sportmensen. We weten dat alles waarbij je kunt winnen, je ook kunt verliezen. Dat we niet gewonnen hebben is jammer, maar het meedingen heeft een hoop positieve dingen teweeggebracht”, vertelt Wayne.

‘Er is meer opbrengst

dan alleen het bidbook

dat geschreven is en

niet is uitgekozen’

Veel partijen zijn erdoor met elkaar in contact gekomen. ,,Daardoor zijn er mogelijke ‘partnerships’ ontstaan. Verder zijn er heel goede ideeën bedacht door het praten over de organisatie. Er is dus meer opbrengst dan alleen het bidbook dat geschreven is en niet is uitgekozen. Ik kan wel zeggen dat de betrokken verenigingen dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Er wordt ook gekeken naar het organiseren van een vervangend evenement in onze regio. Daar worden gesprekken over gevoerd.”

Op dit moment is er wat dat betreft nog niets concreet bekend. ,,We hebben vlak voor Kerst te horen gekregen dat wij de Special Olympics niet mogen organiseren. Op dat evenement waren wij volledig gefocust. In het nieuwe jaar gaan we bepalen hoe we handen en voeten gaan geven aan onze nieuwe plannen. Ons doel daarbij is om inclusiviteit binnen de sport op de agenda te houden. Dat is een belangrijk onderwerp, want in ‘sportland’ heeft men nogal eens de neiging alleen te kijken naar de hoogste score, snelste tijd of beste fysieke prestatie.”

Voor de meeste sporters is dit niet het belangrijkste uitgangspunt. ,,Het merendeel van de mensen die deelnemen aan sport doet dit vanwege heel andere redenen. Zij doen het bijvoorbeeld voor het sociale aspect en om fysiek bezig te kunnen zijn met andere mensen. Voor onze maatschappij is het heel belangrijk om evenementen als de Special Olympics onder de aandacht te houden en anderen ervan in kennis te brengen.”

‘In eerste instantie

zou ik zeggen:

we proberen het de

volgende keer weer’

Dat de Special Olympics 2022 niet naar Edam-Volendam, Purmerend en de Beemster komen, kan de atleten niet van de wijs brengen. ,,Natuurlijk was er teleurstelling merkbaar onder hen. Zij weten nu dat het evenement niet in hun achtertuin wordt georganiseerd. Toch beseffen ze ook dat het wel doorgaat, alleen op een andere locatie. De voorbereiding van de atleten moet daarom gewoon doorgang kunnen vinden. Ze willen hoe dan ook meedoen aan het evenement en presteren.”

Of onze regio gaat meestrijden voor de organisatie van een volgende editie in 2024 is nog niet bekend. ,,In eerste instantie zou ik zeggen: we proberen het de volgende keer weer. Het ligt alleen niet uitsluitend aan ons of we dat mogen doen. Als je in ons harten zou kijken, denk ik dat we absoluut ‘ja’ zouden zeggen om nog eens voor organisatie te gaan. In het geval dat we het politiek en logistiek voor elkaar krijgen, is het zeker het overwegen waard.”