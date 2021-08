Beleggingscolumn

ZZP’ers en ondernemers: denk nu aan je pensioen

Als ZZP’er of ondernemer bouw je geen pensioen op bij een werkgever. Daarnaast ben je niet altijd verplicht om je aan te sluiten bij een collectieve pensioenregeling. Natuurlijk wil je ook als zelfstandige een goed pensioen opbouwen. Daarom is het noodzakelijk om zelf aan de slag te gaan en bij voorkeur zo vroeg mogelijk te beginnen.





Waarom beleggen voor je pensioen?

De spaarrentes staan momenteel zo laag dat je inteert op je vermogen wanneer je spaart. Door inflatie en vermogensbelasting wordt je spaargeld steeds minder waard. Voor het stukje spaargeld dat je aanhoudt als buffer voor onvoorziene uitgaven of een vakantie is dat geen probleem. Wil je echter op lange termijn vermogen opbouwen voor je pensioen, dan is sparen simpelweg geen geschikte oplossing. Net zoals pensioenfondsen moet je aan de slag met beleggen. Natuurlijk loop je hiermee ook risico’s, maar het verwachte rendement ligt een stuk hoger. Zeker op lange termijn kun je profiteren van de groeiende wereldeconomie en hogere rendementen bij beleggen.

Begin zo vroeg mogelijk

Hoe eerder je start met geld opzij zetten, hoe beter! Een simpel voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat je periodiek gaat beleggen voor je pensioen door elke maand # 250,- in te leggen. We rekenen in dit voorbeeld met een rendement van 5% per jaar. Als je hiermee begint als je 50 jaar oud bent, heb je op je pensioenleeftijd (67 jaar) een verwacht eindbedrag van ongeveer # 79.000 opgebouwd. Begin je hiermee op je 40ste, dan heb je naar verwachting # 167.000 opgebouwd. Maar als je hier al op je 20ste mee begint, dan is je verwachte eindbedrag bijna # 550.000. Zo zie je dus dat vroeg beginnen met pensioen opbouwen loont. Natuurlijk heb je ook zelf meer geld ingelegd als je vroeg begint, maar een groot gedeelte van het bedrag bestaat uit behaald rendement.

Je zit nergens aan vast

Een veel gehoorde misvatting is dat je met beleggen ergens aan vast zit. Dit is bij Axento niet het geval. Hoewel een lange beleggingshorizon verstandig is, kunnen de beleggingen elke dag verkocht worden. Ook ben je niet verplicht om elke maand in te leggen. Vooral voor zelfstandigen is deze flexibiliteit belangrijk. Omdat je inkomen als ZZP’er van tijd tot tijd kan verschillen, is het prettig als je je inleg tijdelijk stop kan zetten of kunt verlagen. Bovendien beleggen we bij Axento op een beleggingsrekening op je eigen naam. Het blijft dus gewoon je eigen geld.

Hoe werkt het?

Bij Axento vermogensbeheer kun je je geld laten beleggen vanaf # 7.500. Wij nemen het beleggen volledig voor je uit handen. Je hebt dus zelf geen kennis of ervaring nodig. Net zoals met een bankrekening heb je bij Axento een eigen inlogomgeving waarin je 24 uur per dag de stand van zaken kunt bekijken. Daarnaast kun je eenvoudig periodiek beleggen. Via een automatische overboeking kun je maandelijks geld inleggen.

Interesse?

Kijk ook www.axento.nl of neem contact op met Ronald Schut via 0299-796061.

