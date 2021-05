Bomen en struiken geplant in tussengebied

Begin maart zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan voor de derde ontsluitingsweg. Deze komt te liggen tussen de Dijkgraaf Poschlaan en de N247-N244.

Het duurt nog enkele jaren vóór de weg aangelegd kan worden, maar intussen zijn al wel bomen en struiken geplant, die er voor moeten gaan zorgen dat de weg deels aan het zicht van de omwonenden onttrokken wordt. In de weilanden tussen de kommen Edam en Volendam zijn op diverse plekken de begroeiingen geplant.

Ook het fiets- en wandelpad, dat loopt vanaf de Jan Platstraat tot aan de fietstunnel onder de N247 is onder handen genomen. Een laag grint is erop uitgevlakt. Fietsers moeten hier nog wel even ‘gang houden’, want de ondergrond is nog te los en moet nog ‘geplet’ worden.