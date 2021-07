partner content

Creëer een industriële tuin met deze tips

Creëer een industriële tuin met deze tips

Heb je net een nieuwe woning gekocht in Volendam maar moet er nog veel gebeuren aan de tuin? Wil je juist van je huidige huis de tuin een update geven? Je kunt dan overwegen om de tuin een industriële look te geven, wat vooral mooi is als je deze stijl ook hebt toegepast in je woning met bijvoorbeeld een betonlook vloer. Het kan dan slim zijn om dit door te trekken naar je tuin, waardoor alles één groot geheel wordt. Als je een industriële tuin wilt creëren dan kun je bijvoorbeeld een gietvloer buiten laten aanbrengen, terwijl de onderstaande tips hierbij ook kunnen helpen.

Plantenbakken

Hoe groot of klein je tuin dan ook mag zijn, je zult altijd wel ruimte hebben voor een plantenbak. Hierbij kun je het beste kiezen voor een metalen exemplaar. Roestige corten, staal, zink, hergebruikte olievaten en watertanks en gegalvaniseerde troggen zijn bijvoorbeeld stuk voor stuk geschikte plantenbakken voor in een industriële tuin. Als je hier vervolgens weelderige, groene planten stopt dan zul je zien dat dit echt mooi afsteekt tegen rauw en hard metaal en de grijze vloercoating die je hebt aan laten brengen in je tuin. Kijk ook zeker eens online naar hoe anderen dit doen, bijvoorbeeld op Pinterest.

Meubels

Als het gaat om meubels voor buiten, past de industriële look perfect. Vintage stukken van slijtvaste materialen met een verweerde afwerking zijn praktisch, onderhoudsarm en gaan er alleen maar beter uitzien als ze ouder worden en een vintage en versleten look krijgen. Grote eettafels voor familiebijeenkomsten kunnen worden gemaakt van teruggewonnen steigerplanken en hergebruikte of op maat gemaakte metalen poten bijvoorbeeld. Overigens kun je ook op een balkon gebruik maken van meubilair met een industriële look, al is de kans groot dat de meubels dan wel wat kleiner moeten zijn dan in een tuin.

Verticaal

Vergeet je muren en hekwerk niet bij het inrichten van je tuin op basis van de industriële stijl. Industriële materialen lenen zich namelijk uitstekend voor een trend dat verticaal tuinieren genoemd wordt. Het is hierbij super eenvoudig om een schutting of muur te bekleden met roestige wapening voor klimmers om op te groeien of om hier juist kleine plantenpotjes aan op te hangen. Ook kun je kettingen gebruiken om een prachtige pergola te maken bijvoorbeeld. Hier kun je opnieuw plantjes aan ophangen. In principe kunnen erg veel planten verticaal groeien, wat uiteindelijk zal zorgen voor een prachtig gezicht.

Verlichting

Een goed doordacht lichtplan is essentieel als je op een warme avond wilt genieten van de buitenruimte die je net hebt verbeterd met behulp van de industriële trend. Hierbij kun je gebruik maken van ontzettend veel verschillende lampen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een leuk en creatief lichtsnoer op te hangen in een boom, al kun je dit ook rond je veranda hangen bijvoorbeeld. Daarnaast kan het ook een goed idee zijn om kaarsen te plaatsen op je salontafel in de buitenlucht. Dit zal natuurlijk voor veel extra sfeer zorgen in je zithoek.