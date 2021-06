Cultuursector en horeca ‘blij’ met versoepelingen

‘We hebben allemaal weer zin om op te starten'

Vanaf aanstaande zaterdag krijgen sectoren die het de afgelopen tijd zwaar te verduren kregen wat meer speelruimte. Musea, theaters en podia sloten voor langere tijd. De horeca mocht weliswaar onlangs haar terrassen openen, maar kreeg daarbij geen steun van het weer. Spoedig mogen de hotels, cafés en restaurants in de gemeente dus weer binnen mensen ontvangen. Evenals zalen als PX en de Jozef, het Edams Museum en het Volendams Museum. Liefhebbers van eten en drinken buiten de deur en van kunst en cultuur kunnen hun hart weer ophalen.

Komende zaterdag komt voor het Volendamse podium PX een einde aan een lange sluiting. In deze periode was het niet mogelijk om voorstellingen te organiseren. Daar komt deze maand verandering in, want programmeur Bianca Vos plande al een hoop activiteiten in. Helaas greep de zaal net naast de mogelijkheid om al tweehonderdvijftig bezoekers te kunnen ontvangen.

,,We zijn natuurlijk hartstikke blij dat er weer wat kan”, vertelt Bianca. ,,Normaal gesproken kunnen er bij ons negenhonderd man in de zaal. Het lullige is dat locaties met een capaciteit van duizend aanzienlijk meer mensen mogen verwelkomen. Wij halen dat net niet en daarom moeten wij het met maximaal vijftig man publiek doen. Misschien hadden ze het beter per vierkante meter kunnen berekenen, maar het is zoals het is. Wij gaan gewoon weer voor vijftig mensen dingen doen. Dit is tenminste al wat en daar zijn we tevreden mee.”

De komende stap in de ‘opening van Nederland’ duurt waarschijnlijk een maand. Daarna staan er weer nieuwe versoepelingen op het programma. De maand juni kan volgens Bianca worden gebruikt om weer te wennen aan het plaatsnemen in een zaal met grotere aantallen mensen. ,,We beginnen met de activiteiten die we makkelijk kunnen organiseren voor vijftig mensen. Zo starten we ‘Radio Dwars’ weer op en ‘Filmhuis PX’. Het ‘Songwriters Guild’ gaat ook weer draaien. Dan schiet de maand al op. Verder komt het duo ‘Hartslag’ spelen en ‘Bolistic Smoke'. Zo hebben we ineens alweer een goedgevulde agenda. Op de site is deze te zien. Daar kan men ook kaartjes reserveren. Dat is wel belangrijk, want dan weten we precies hoeveel mensen er komen. En met maximaal vijftig man publiek is het sneller uitverkocht.”

Met dit aantal bezoekers hoeven er geen toegangstesten plaats te vinden. In principe zou PX meer mensen mogen ontvangen als men hier wel gebruik van maakt. Hier kiest het podium niet voor. ,,We hebben zoiets van: laten we deze maand het maar even op deze manier doen. Dan zien we volgende maand wel weer hoe het dan is. De vooruitzichten zijn wat dat betreft positief. Het maximale bezoekersaantal kan dan alweer wat hoger komen te liggen. We beginnen nu in ieder geval rustig aan en dat is voor de mensen waarschijnlijk ook prettig.”

Aan het eind van de Volendamse Zeestraat - op de dijk - keken horecaondernemers met grote belangstelling naar de laatste coronapersconferentie. Zoals bekend kreeg deze sector het zwaar te verduren in de pandemie. Maar vanaf aanstaande zaterdag kan er ineens meer dan verwacht werd. Horecavertegenwoordiger Jan Zwarthoed: ,,Ik ging ervan uit dat we binnen maar dertig gasten kunnen gaan ontvangen, maar het werden er vijftig. Dat is wel een meevaller. Dat mensen met z’n vieren aan een tafel mogen, is ook een pluspunt. Alle hotels zullen nu eveneens beter gaan lopen, want ontbijt serveren mag weer. Dus we kunnen eindelijk weer wat doen. Dit is een versoepeling die echt zoden aan de dijk zet.”

Ook cafés mogen weer open. Voor deze zaken gaat dezelfde sluitingstijd gelden als voor restaurants, namelijk 22.00 uur. Voor zover Jan weet, maken alle horecaondernemingen in Volendam hier gebruik van. Op anderhalve meter afstand mogen deze weer groepen gasten ontvangen. Een biertje of wijntje drinken in de kroeg is daardoor weer mogelijk. ,,Hopelijk mag er vanaf 30 juni weer meer en mogen we door tot 0.00 uur. Wat meer gasten in de zaak zou dan ook mogelijk zijn. Laten we hopen dat de cijfers die moeten zakken dit ook doen. Dan zouden we langzaam weer naar een wat beter ondernemersklimaat gaan, laat ik het zo zeggen.”

De horeca opende alweer enige tijd geleden haar terrassen. Kosten noch moeite werden gespaard om deze er aantrekkelijk uit te laten zien. De weergoden wilden echter vaak niet meewerken, soms tot wanhoop van ondernemers. ,,We dachten: het lijkt wel of de gifbeker helemaal leeg moet. We hebben verschrikkelijk slecht weer gehad. Gelukkig is het sinds afgelopen week mooi weer. Je hebt dat echt nodig, anders kun je niet open met terras. Maar waarschijnlijk is het ergste nu achter de rug. De reserveringen voor binnenzitplaatsen stromen al binnen. Wij zien het positief in en hopen zoveel mogelijk mensen weer te ontvangen.”

De mogelijkheden worden niet alleen verruimd voor horecazaken, podia en theaters. Musea kunnen eveneens weer aan de slag. Het Edams Museum is al gesloten sinds afgelopen half december. Ook vorig jaar was het volgens vrijwilligerscoördinator Marian Quak ‘onregelmatig werken’. Dan weer open en dan weer dicht. Komende week kan de culturele bewaarplaats eindelijk weer haar deuren openen. Op 8 juni gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren.

Marian: ,,De datum waarop we kunnen openen veranderde steeds. Daardoor werden we vaak heen en weer geslingerd. Ineens werd het zaterdag 5 juni. Wij hebben gezegd: we gaan beginnen aan het begin van een nieuwe week. Dat is voor ons op dinsdag 8 juni. Wij openen dan aan het begin van onze werkweek. Anders worden we wel erg overrompeld door het snelle organiseren.”

Voor de meeste vrijwilligers zal het even wennen zijn om weer te werken in het museum. Het bestuur is hiervan bewust en zal hen de nodige begeleiding bieden. ,,We hebben iedereen uitgenodigd om een uurtje te komen naar hun gewone werkplek. Dan kijken we weer naar hoe het met de kassa werkt, hoe het alarm werkt, de openingshandelingen. Dit zijn dingen die ze echt goed moeten weten. Bovendien is het natuurlijk leuk om dan iedereen weer eens te zien. We hebben allemaal weer zin om op te starten.”

De culturele instellingen mogen dan wel weer open gaan, maar nog niet zonder beperkingen. Het Edams Museum zal de komende tijd nog op de coronamaatregelen moeten letten. ,,De schermen van plexiglas zijn er nog en mondkapjes en de anderhalve meter afstand zijn verplicht. Nog steeds wordt ook de computer schoongemaakt, de armleuningen en alles waar mensen aanzitten. Dat moet gewoon nog even gebeuren, want we zijn er nog niet van af.”

,,Officieel moeten bezoekers zich aanmelden via de site. Dat zal bij het Rijksmuseum wel perfect werken, maar bij ons helaas niet. Wij moeten het meestal hebben van toeristen die toevallig langslopen. Die gaan natuurlijk echt niet van tevoren reserveren. Wij maakten hier ook afspraken over. Mensen mogen zich gewoon bij de deur aanmelden. Als er op dat moment plek is mogen ze naar binnen. En als het museum vol is, dan wordt vriendelijk gevraagd of men even wil wachten tot een bepaalde tijd. We hebben hier begrip voor, maar het is wel een gedoe. We zijn wel blij als het allemaal weer normaal is.”

Kunstliefhebbers kunnen binnenkort weer genieten van monumentale schilderijen. Want bovenin het museum zal een tentoonstelling van de bekende schilder Wijnand Nieuwenkamp te bewonderen zijn. ,,Dit was een groot kunstenaar die een eeuw geleden ook in Edam woonde. Het museum kreeg een aanzienlijk aantal schilderijen van hem in bruikleen. Dit is de eerste tentoonstelling die daar uit voortkomt. De komende jaren zullen er meer exposities volgen. Het is echt de moeite waard om deze te komen bezichtigen.”

In totaal zetten vijfenzestig vrijwilligers zich in voor het Edams Museum. Daarvan zijn er veertig regelmatig ‘gastheer of gastvrouw’. Die zijn nodig om diensten te kunnen draaien in de twee gebouwen waar de instelling gebruik van maakt. Dit gaat om het ‘Steenen Coopmanshuys’ en het ‘Raadhuis van Edam’. Met name in de zomermaanden zijn deze historische panden veelvuldig geopend. Marian erkent dat niet alle openingstijden al zijn opgevuld door vrijwilligers. Daarom kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden om ook diensten te komen draaien voor het museum. ,,We kunnen er zeker nog mensen bij gebruiken. Men kan ons telefonisch bereiken of via onze site: www.edamsmuseum.nl. Vrijwilliger zijn bij het museum is een heel leuke tijdsinvulling.”