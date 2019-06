Deelplan Keetzijde nadert haar voltooiing

Bijna alle 88 woningen op het deelplan Keetzijde zijn nu gebouwd. Twee weken geleden werd de laatste rij koopwoningen opgeleverd aan het Genua en enkele huizen ervan zijn al bewoond. Het bestraten vindt momenteel plaats.

Het wegdek tussen de ingangen van de twee parkeerterreinen achter de woningen, is reeds afgerond, zodat de bewoners hier onder de stalen poorten door hun auto’s kunnen parkeren. Door C. Koning Bouw zijn in het deelplan Keetzijde 58 koopwoningen gebouwd en in opdracht van de Wooncompagnie 24 huurwoningen gerealiseerd aan de straat Lissabon.

Verder zijn er 6 kavels voor vrijstaande woningen, waarvan er inmiddels al drie gebouwd zijn. Ook de omgevingswerken zijn zo goed als afgerond. Over de vijvers richting het natuurpark zijn fraaie kunststoffen bruggen geplaatst.