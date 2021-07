partner content

Dit moet je weten over de visgraatvloer

Of je nu een nieuw huis bouwt in Volendam of je huidige huis verbouwt, het is erg belangrijk om goed over de vloer na te denken. Als je gaat voor een verbouwing dan zou je bijvoorbeeld een vloercoating aan kunnen laten brengen over de bestaande vloer, maar dat is natuurlijk niet mogelijk als je een nieuwe woning bouwt. Gelukkig zijn er dan alsnog ontzettend veel opties waarvoor je kunt kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een gietvloer betonlook, wat de laatste jaren erg populair geworden is. Een andere vloer die nu weer erg trendy aan het worden is, is de visgraatvloer. Lees meer over de visgraat vloer in dit artikel.

Wat is een visgraatpatroon?

Visgraat is een patroon dat in de loop van de tijd is gebruikt om standaard houten vloeren er groter uit te laten zien. Een visgraatpatroon bestaat uit rechthoekige tegels of planken die op perfect rechte randen zijn geplaatst om zigzagpatronen te maken. Vanwege de rechthoekige tegels die in dit patroon worden gebruikt in plaats van schuine tegels, kan het patroon er onregelmatiger en gebroken uitzien. Dit zorgt voor een opvallende asymmetrische touch. Meestal wordt de visgraat in een hoek van 45 graden geplaatst ten opzichte van de aangrenzende muur en de vloer. De kleur van de planken en hun voeg kan van invloed zijn op het statement dat de vloer maakt in je woning, dus denk hier goed over na.

Wat zijn de voordelen van een visgraatpatroon?

Een visgraatpatroon kun je in principe in je hele woning verwerken. Met tegels doe je dit vooral in je badkamer en keuken, maar planken kunnen ook in een visgraatpatroon gelegd worden in de rest van je huis. Dit heeft als voordeel dat het eenvoudig gelegd kan worden. Een visgraat vloerontwerp hoeft namelijk niet extra te worden gesneden en er moeten geen speciale tegels of planken worden gelegd. In tegenstelling tot andere patronen waarbij alles op een bepaalde maat moeten worden gesneden, zijn standaard rechthoekige tegels voldoende om visgraatvloer te leggen. Ook is een visgraatpatroon aanpasbaar, waardoor het gemakkelijk naar je persoonlijke smaak en voorkeur gemaakt kan worden. Zo kun je bijvoorbeeld een erg groot contrast creëren door te kiezen voor zowel donkere als lichte planken of tegels of door juist een voeg met een vreemde kleur te nemen.

Wat zijn de nadelen van een visgraatpatroon?

Hoewel het visgraatpatroon nog altijd één van de gemakkelijkst te plaatsen vloeren is en je het in principe zelf kunt doen, kan het nog steeds moeilijk zijn om zelf te leggen. Het visgraatpatroon vereist dat namelijk dat je je tegels perfect uitlijnt voordat je ze zonder fouten legt. Een kleine fout of fout in de opstelling kan de hele klus verpesten omdat het er slecht uitziet nadat de hele vloer is gelegd. Om het beste resultaat uit een visgraatpatroon te halen, moet je de tijd nemen om goed te controleren wat je wilt doen. Ook kun je een professioneel bedrijf hiervoor inschakelen, maar dit kost natuurlijk wel een hoop extra geld.