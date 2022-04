‘We coachen patiënten op de weg naar zelfredzaamheid’

Kernpraktijk de Garage viert 25-jarig jubileum

Op 1 mei is het 25 jaar geleden dat Fysiotherapiepraktijk de Garage werd opgericht. De medewerkers van de vooruitstrevende praktijk kijken terug op veelbewogen jaren. Zo werd De Garage na de fusie met andere regionale fysiotherapiepraktijken onder meer omgedoopt tot ‘Kernpraktijken’, richtte het ‘Kernkinetics’-project op en maakte het oude management plaats voor bekkenfysio- en haptotherapeute Sandra Pommerel en later fysiotherapeut - echografist Ernst Bartels en geriatriefysiotherapeut Peter Tol. De aanpak van Kernpraktijken de Garage blijkt al jarenlang een succes. Tijdens het laatste klanttevredenheidsonderzoek in 2021 werd de praktijk nog beoordeeld met een 9,3. De visie van het enthousiaste team in combinatie met de prachtige mijlpaal bieden een mooie gelegenheid om samen in het verleden te duiken én een kijkje in de toekomst wagen.

Bedrijf in Beeld door Kevin Mooijer





Alle puzzelstukjes vielen in 1997 op hun plaats voor een groep fysiotherapeuten die tot dat moment collega’s waren geweest. Toen de kans zich voordeed om een eigen praktijk op te richten pakten ze die met beide handen aan. Het resultaat: Fysiotherapie de Garage in de Papaverstraat. ,,Sinds de eerste dag heeft de patiënt centraal gestaan in onze praktijk. Onze methode is gericht op het leveren van de beste zorg voor de patiënt, waardoor de patiënt uiteindelijk afscheid van ons neemt”, zegt Sandra Pommerel. ,,Hoewel we het tegenwoordig vaak zo zien, was die visie destijds vooruitstrevend. Het was toen juist gebruikelijk dat patiënten vaste afspraken hadden bij een fysiotherapeut. Iedere week rond dezelfde tijd even behandeld worden en kom volgende week maar weer terug. Wij wilden juist de kern van het probleem aanpakken, zorgen dat de patiënt definitief van zijn klachten afkomt. En om dat te kunnen bereiken zijn nog altijd veel innovaties en investeringen nodig.”

Niet alleen de visie van De Garage bleek vooruitstrevend, maar ook de praktijk zelf gooide hoge ogen. Ernst: ,,Men was gewend om bij de fysiotherapeut in een open ruimte met alleen een gordijntje ervoor behandeld te worden. En nu beschikten wij opeens over een praktijk met aparte behandelkamers én een grote oefenzaal van 135 m2.” Het bleek een schot in de roos. ,,We kunnen ons de praktijk niet meer zonder de oefenzaal voorstellen. Sterker nog, we hebben behoefte aan een nog grotere ruimte.” De oefenzaal wordt gebruikt om met patiënten functioneel te trainen met als doel de klacht uiteindelijk de baas te worden. ,,We coachen patiënten op de weg naar zelfredzaamheid. Om weer controle over je eigen lichaam te krijgen geven we je gerichte oefeningen mee. Dat is de standaard.”

Kernpraktijken

In 2005 sloeg De Garage de handen ineen met vier andere praktijken uit de regio. Het collectief werd omgedoopt tot Kernpraktijken. Peter: ,,Samen hebben we een overkoepelend maatschap. Ieder werkt vanuit zijn eigen praktijk, maar wel hebben we de voordelen van een gezonde samenwerking. De praktijken die bij Kernpraktijken aangesloten zijn vullen elkaar perfect aan. In het collectief beschikken we over alle relevante specialismen. Een groot pluspunt is dat we samen kunnen sparren én samen innoveren. We houden elkaar continu scherp, waardoor de kwaliteit te allen tijde gewaarborgd blijft.” Kernpraktijken is sterk in het opzetten van behandelprotocollen voor verschillende lichamelijke klachten. Ernst: ,,Voor de vakgroepen knie, rug, schouder en bekken beschikken we per praktijk over één of twee specialisten. Samen volgen zij iedere beschikbare cursus in hun vakgebied en onderling wordt veel kennis overgedragen. Een voordeel dat uit die vakgroepen is ontstaan is de optie op een second opinion.”

Innovatief

Vier jaar na de oprichting van Kernpraktijken werd De Garage als één van de eerste twaalf praktijken in Nederland beloond met het predicaat PlusPraktijk. ,,Vanwege onze hechte samenwerkingen met de overige Kernpraktijken waren wij al gewend aan het hoog houden van de kwaliteit. De Garage heeft al jarenlang specialisten rondlopen die achter de schermen meekijken, voor ons was de audit van Zilveren Kruis dus niets nieuws.” De vooruitstrevendheid van Kernpraktijken de Garage valt te prijzen. Het openen van een grote oefenzaal, de sterke samenwerking in het maatschap Kernpraktijken en het verkrijgen van de titel ‘PlusPraktijk’ bleek slechts het begin. In 2012 werd daar het zogenaamde ‘KernKinetics’ aan toegevoegd en in 2019 ging De Garage de samenwerking aan met sportcentrum BodyResults. Marc Plugboer: ,,KernKinetics is een initiatief van vier samenwerkende praktijken in de regio Waterland met de orthopeden in het Dijklander Ziekenhuis. Het doel is om samen te investeren in hightech meetapparatuur en opleidingen. Zodoende zijn we in staat om objectief inzicht te geven in de spierconditie en beweeglijkheid rondom bepaalde gewrichten. Ons test- en expertisecentrum is te vinden in het Dijklander Ziekenhuis en is beschikbaar voor iedereen. Veel fysiotherapeuten, orthopeden, huisartsen en personal trainers in de regio maken inmiddels gebruik van het baanbrekende centrum.”

Alle mijlpalen die Kernpraktijken de Garage de afgelopen jaren heeft bereikt zijn gepaard gegaan met de uitbreiding van het specialistische team. Sandra Pommerel: ,,Ons team van therapeuten in alle verschillende disciplines bestaat uit Anouk Bootsman, Bo Verhoeven, Suze Schouten-Tessel, Peter Tol, Marc Plugboer, Lida Zwarthoed, Ernst Bartels, Anna Smit, Annemarie Hansen en ikzelf. Op dagelijkse basis worden we ondersteund door onze onmisbare backoffice die gerund wordt door Petra de Vries en Monique Bootsman-Maas. En dankzij de tomeloze inzet van Ria Bond en Maart Tol hebben we volgens veel cliënten ook nog eens de schoonste praktijk van Nederland”, lacht Sandra. ,,Samen richten we ons op de volgende 25 jaar Kernpraktijken de Garage. Bent u enthousiast over of geïnteresseerd in onze praktijk en werkwijze? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak of kom gezellig langs op de open avond op woensdag 11 mei tussen 18.30 en 19.30 uur en maak kennis met onze therapeuten!”

Om het 25-jarig jubileum te vieren wordt door Kernpraktijken de Garage een aantal leuke acties georganiseerd. Elke patiënt en fitnessabonnementhouder ontvangt een presentje in de maand mei, nieuwe inloopabonnementen worden tijdelijk voor slechts € 30,- per maand aangeboden en bij het afsluiten van een nieuw fitnessabonnement is de eerste maand gratis. ,,We zien u graag op onze open avond op woensdag 11 mei tussen 18.30 en 19.30 uur!” Ga voor meer informatie naar www.kernpraktijken.nl