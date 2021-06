Last van slaapproblemen? Dit kan je er aan laten doen!

partnercontent

We spreken van slaapproblemen wanneer je 2 á 3 keer per week slecht slaapt. Het kan bijvoorbeeld dat je ’s nachts maar moeilijk in slaap komt. Misschien draait je hoofd overuren waardoor je lichaam niet kan rusten. Of val je juist wel in slaap, maar wordt je regelmatig wakker? Dit zorgt voor een onderbroken slaapcyclus, waardoor je niet goed uit kan rusten. Ook kan het zijn dat je vaak te vroeg wakker wordt en dan niet meer in slaap valt. Hoe dit ook tot uiting komt, slaapproblemen zijn erg vervelend. Ze zorgen dat je minder energie hebt en je slap en prikkelbaar kunt voelen de volgende dag. Gelukkig zijn er manieren om slaapproblemen aan te pakken, zodat je weer van een goede nachtrust kunt genieten.



Wat zijn oorzaken van slaapproblemen?

Slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende oorzaak is stress of spanning. Ervaar je bijvoorbeeld veel druk op de werkvloer, waardoor je ’s avonds nog met deadlines en projecten bezig bent? Of pieker je over je relatie of deze nog wel stand zal houden? Deze gedachtes zorgen ervoor dat je niet goed tot rust kunt komen. Verder kan lichamelijk ongemak je ook wakker houden. Pijn, jeuk of benauwdheid kunnen ervoor zorgen dat je niet gemakkelijk in slaap kunt komen. In sommige gevallen kan er echter meer aan de hand zijn. Een slaapstoornis zoals slaapapneu of narcolepsie is een biologische onbalans in de hersenen, waardoor het slaapritme verstoord wordt. In dit geval kan een heuse slaapkliniek jou helpen om weer een gezond slaapritme te krijgen.



Waar helpt een slaapkliniek jou bij?

Wanneer er het vermoeden is dat er een biologische oorzaak ten grondslag ligt aan jouw slaapprobleem, is het verstandig om de hulp van een slaapkliniek in te roepen. De huisarts kan jou verwijzen zodat je bij een slaapspecialist terecht komt. Door middel van een slaaponderzoek (dit kan bij jou thuis of op de slaapkliniek) wordt jouw slaapritme onderzocht. Met speciale apparatuur wordt informatie opgenomen en verwerkt. Hieruit kunnen de specialisten een helder beeld vormen van jouw slaappatroon. Zo is er bijvoorbeeld te zien hoe vaak je wakker wordt, hoe lang jouw REM slaap is, en of de ademhaling stokt (in geval van slaapapneu). Door middel van deze informatie kan er een diagnose worden gesteld en een behandeling aangeraden worden.



Algemene tips voor betere slaap

Voordat je naar een slaapkliniek stapt wil je natuurlijk uitsluiten dat er geen andere oorzaken zijn voor jouw slaapproblemen. Met een aantal basistips zorg je namelijk dat in jouw lichaam de juiste setting gecreëerd wordt om tot rust te komen. Het ligt misschien voor de hand, maar koffie en alcohol dienen zo veel mogelijk vermeden te worden voor een goede nachtrust. Ook veel lichamelijke inspanning of een zware maaltijd kan ervoor zorgen dat jouw lichaam nog op volle toeren draait. Ten slotte is het aan te raden om alle digitale apparaten te vermijden in de avonduren. Mocht je dan toch nog last hebben van slaapproblemen, plan dan een afspraak met de huisarts in. Indien nodig kan een slaapkliniek tot de kern komen van jouw slaapprobleem zodat jij weer uitgerust wakker kunt worden 's ochtends.