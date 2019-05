Leerlingen van “De Triade” op werkoriëntatiebezoek bij HSB

De hele week, van maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei, brengen verschillende groepen leerlingen van S.G. “De Triade” een bezoek aan HSB Bouw op het Slobbeland. In totaal 100 jongens en meiden kunnen zo bij HSB kennis maken met de timmerfabriek en een bouwproject. Maandagmorgen was de eerste groep van 20 leerlingen present.

Met de fiets waren ze om 9.30 uur naar het HSB-kantoor aan het Slobbeland gekomen. Daar was eerst een presentatie in de kantine. Om 10.30 uur werd de groep in tweeën gesplitst. Door Ronald van Pooij werd een rondleiding over de werf en door de timmerfabriek verzorgd, waarbij uitleg werd gegeven.

De andere leerlingen kregen uitleg van de timmerlieden Jan Hoogland en John Arnolli. Zij konden een vogelhuisje maken in de timmerfabriek. Na het bezoek aan het kantoor, de timmerfabriek en materieeldienst gingen de leerlingen op de fiets naar een bouwproject van HSB Bouw in de Purmerbuurt.