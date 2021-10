Nieuwe Albert Heijn Edam verrast met vers en gemak

De ombouw van DEEN naar Albert Heijn in Edam is afgerond. Het vertrouwde winkelteam opende vandaag om 16:00 uur officieel de nieuwe winkel. Supermarktmanager Peter Rosner: “We kregen meteen al veel complimenten. Klanten vinden onze Albert Heijn prachtig. Ze zijn blij met het grote versaanbod en de zelfscankassa’s, maar ook met de geliefde DEEN-producten die zijn gebleven zoals bloemen, planten en brood van Pater.”

Albert Heijn Edam is open. Foto - Albert Heijn, Yasmin Hargreaves.

Albert Heijn Edam heeft het allernieuwste winkelconcept met extra aandacht voor vers, gemak en digitale innovaties. “We hebben al het goede van DEEN gecombineerd met het lekkere van Albert Heijn”, zegt Peter Rosner. “Het resultaat is een moderne, gezellige winkel met een groot assortiment waar klanten zich snel thuis zullen voelen!”

Groot versaanbod

De nieuwe winkel heeft een heel ruim assortiment groente en fruit, onder meer afkomstig uit Noord-Holland zoals andijvie uit Heerhugowaard en peren uit Hem. Ook is er een groot biologisch en vega(n) assortiment én kunnen klanten kiezen uit veel verschillende ultraverse maaltijden en verspakketten. Voor ontbijt, lunch en borrel zijn er diverse kazen uit binnen- en buitenland, vleeswaren, tapas en noten. De bakkerij biedt behalve heerlijk gebak ook een brede selectie afgebakken brood met uiteraard de bekende West-Friese bakkersbroden en krustiebroodjes van Bakkerij Pater.

Extra services

Albert Heijn Edam is zo ingericht dat klanten er gemakkelijk boodschappen kunnen doen. Er zijn zelfscankassa’s, waardoor afrekenen nog sneller gaat. Peter Rosner: “Als je liever bij de reguliere kassa wil afrekenen, kan dat natuurlijk ook.” Bij alle producten hangen elektronische schapkaartjes en grote beeldschermen geven informatie over seizoensproducten en lekkere recepten. De winkel biedt extra services, onder andere een afhaalpunt van bol.com, een geldautomaat, een oplaadstation voor de OV-chipkaart en PostNL. In de hal zit een Gall & Gall gemak met een compleet assortiment dranken in binnenlands en buitenlands gedistilleerd.

Bonus en Prijsfavorieten

Klanten hebben bij Albert Heijn veel keuze in prijs. De bekende A-merken zijn er, evenals de voordelige AH Huismerken. In de winkel vind je ook Prijsfavorieten, producten van topkwaliteit met altijd een lage prijs. Ze zijn herkenbaar aan het blauwe duimpje. “Bovendien hebben we elke week meer dan 1.500 Bonusaanbiedingen, van groente en fruit tot brood en nog veel meer”, aldus de supermarktmanager.

Extra feestelijk

Na de opening blijft het nog even extra feestelijk bij de nieuwe winkel. De komende tijd zijn er speciale openingsaanbiedingen. Ook is er een leuke actie waarbij je een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro bij elkaar kunt sparen.

Albert Heijn Edam aan de Langemeerstraat 2B in Edam is open van maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 21:00 uur, zondag van 9:00 tot 19:00 uur. Op vrijdag 1 oktober opende nog een nieuwe Albert Heijn. Deze winkel, ook een voormalige DEEN, zit in winkelcentrum de Stient in Volendam.

Veel belangstelling voor de opening van Albert Heijn Edam. Foto - Albert Heijn, Yasmin Hargreaves.

Heel veel vers bij Albert Heijn Edam. Foto - Albert Heijn, Yasmin Hargreaves.

De bekende krustiebroodjes van Bakkerij Pater, ook bij Albert Heijn Edam. Foto - Albert Heijn, Yasmin Hargreaves.

Ook de vertrouwde bloemenafdeling vind je bij Albert Heijn Edam. Foto - Albert Heijn, Yasmin Hargreaves.