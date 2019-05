PianoWandeling 2019 trok honderden muziekliefhebbers aan

Afgelopen zondag organiseerde Stichting Piano Edam voor de 16e keer de PianoWandeling. Wandelend door het stadshart van Edam kon er een middag lang genoten worden van een breed scala aan muziek. Op 22 locaties vermaakten tijdens de PianoWandeling zo’n honderd pianisten en uitvoerenden het publiek.

Om 13.00 uur begon de PianoWandeling met de bespeling van het carillon van de Speeltoren door stadsbeiaardier Frits Reynaert. Vanaf 13.30 tot 16.00 uur konden de muziekliefhebbers op soms aparte locaties in woonkamers, galeries, trouwzaal, boerderijen of in kerken luisteren naar een gevarieerd programma, van klassiek tot zigeunermuziek, van jazz tot Argentijns liedrepertoire.

Niet alleen piano’s en vleugels werden bespeeld, ook violen, harpen, fluiten, pianola’s van de Pianola Vereniging, etc.