Schoonmaakbeurt voor de (verkeers)borden

Jaap Veerman (Doede) van de afdeling Onderhoud en Beheer van de gemeente, trekt er dezer dagen op uit met zijn elektrische karretje om de verkeers- en plaatsnaamborden schoon te maken. Met een emmer sop en een spons worden de borden ontdaan van de laagjes aanslag.

Ook de stickers, die her en der op de borden geplakt zijn, worden verwijderd. Aangezien er bijzonder veel (verkeers)borden zijn in Edam-Volendam is Jaap Doede hier voorlopig nog wel even een tijdje zoet mee.

Na de grondige reiniging zijn de borden weer goed zichtbaar. Het is geen overbodige luxe, want veel bordjes die de richting aangeven zijn soms nauwelijks nog te lezen door de aanslag van de fijne stofdeeltjes.