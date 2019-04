AV Edam haalt NK werpvijfkamp naar gemeente

AtletiekVereniging Edam is enorm verheugd dat er komende zondag voor het eerst in twintig jaar een Nederlands Kampioenschap in de gemeente plaatsheeft, door AV Edam zelf georganiseerd: het NK werpvijfkamp. Theo Kwakman, vrijwilliger bij de vereniging, had de taak om het toernooi naar de gemeente te halen, op zich genomen. ,,Inmiddels ben ik ruim een jaar bezig met dit project, maar we zijn ontzettend trots dat het gelukt is.” De vijf werponderdelen die beoefend zullen worden, zijn kogelslingeren, kogelstoten, discuswerpen, gewichtwerpen en speerwerpen.

Door Kevin Mooijer

Eén keer eerder werd er een Nederlands Kampioenschap in de gemeente georganiseerd. In 1999 was onze gemeente gastheer van het NK 15 kilometer voor veteranen. ,,Destijds vond dat plaats op de sintelbaan, maar inmiddels beschikken we over een prachtige blauwe baan”, licht Theo toe. ,,Sinds de aanleg van deze baan hebben we altijd de ambitie gehad om grotere evenementen te organiseren. We hosten al meerdere omvangrijke wedstrijden per jaar, maar een NK ontbrak er nog aan. Dat is natuurlijk het hoogst haalbare, dus vandaar dat we zo trots zijn!”

AV Edam beschikt zelf over een aantal leden dat fanatiek werpvijfkamp uitoefent. Twee van hen zijn geselecteerd om aan het NK mee te doen; Erwin Bökenkamp bij de heren en Marianne Smits bij de dames. ,,De Atletiekunie heeft 60 deelnemers geselecteerd in de leeftijd van 35 tot 80 jaar oud. De 60 besten van Nederland komen strijden om het landelijk kampioenschap, dus dat wordt een spannende competitie.”

‘Het ultieme doel is om

ooit een NK in de binnenstad

van Edam te houden’

Het is uniek te noemen dat een relatief kleine vereniging als AV Edam een NK heeft weten te organiseren. ,,Buiten de regio weten mensen vaak niet eens van ons bestaan af. Er wordt ook vaak voor de grotere verenigingen gekozen als het gaat om het organiseren van Nederlands Kampioenschappen. Wij hebben als wedstrijdvereniging altijd grote ambities gehad en nu is er weer één verwezenlijkt. De volgende stap is om het NK voor meerdere jaren in de gemeente te houden. We hebben in ieder geval al toezegging gehad dat we het in 2020 weer mogen organiseren, en 2021 wordt momenteel besproken.”

Toch droomt de wedstrijdorganisatie stiekem nog verder dan het behouden van het NK. ,,Het ultieme doel is om ooit een NK in de binnenstad van de gemeente te houden. Denk bijvoorbeeld aan het NK in Utrecht, waarbij polsstokspringen midden in de stad plaatsvindt. Zoiets zou natuurlijk fantastisch zijn.” Edammer Marnix Kolkman nam daar aan deel.

Het programma duurt komende zondag van 7.30 uur ’s ochtends tot 19.30 uur ’s avonds en publiek is uiteraard van harte welkom. ,,Het belooft een mooie, gezellige dag te worden waarop veel topsport te zien is. Dus als vereniging willen we graag iedereen uitnodigen om langs te komen voor het NK werpvijfkamp.”

Foto: Erwin Bökenkamp, de kandidaat die namens AV Edam meedoet aan het NK. Foto: Martijn Baart