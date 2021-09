EVC start met overwinning

EVC is de competitie met een overwinning begonnen. De wedstrijd tegen Pancratius begon met een minuut stilte vanwege het overlijden van Joop van Gijn, Frits van Vlaanderen en Steef Nijenhuis, allen lid van verdienste en in de afgelopen periode zonder voetbal overleden.

Vanaf de aftrap waren de bedoelingen van Pancratius duidelijk, terugtrekken op eigen helft en hopen op de counter. Die counters kwamen er nooit, want EVC speelde een degelijke wedstrijd en gaf Pancratius geen moment de gelegenheid om gevaarlijk te worden. Het was voor EVC wachten op de eerste mogelijkheid, maar toen was het ook meteen raak. In de 37e minuut werd Brian Rossenaar vrijgespeeld en hij schoot hard in de hoek raak, 1-0.

In de tweede helft speelde Pancratius wat aanvallender en daardoor kreeg EVC steeds meer ruimte. Mark Uijlenhoed, vandaag in de spits, verscheen vrij voor de doelman, maar kreeg de bal er niet goed langs. Het was uiteindelijk de net ingevallen Johnny Latdorp die de bal in de 82e minuut in het strafschopgebied voor zijn voeten kreeg en verwoestend uithaalde, 2-0.