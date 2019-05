Amateurvoetbal

EVC verliest van Wartburgia

EVC begon prima aan de wedstrijd want al in de 6e minuut kon Vince Mens intikken nadat de keeper van Wartburgia een schot van Ruben Bond niet goed had verwerkt. EVC kreeg even later een penalty toen Ruben werd neergehaald en hij benutte zelf de strafschop.

Wartburgia ging hierna op jacht naar de aansluitingstreffer en net voor rust ging het mis. Slordig balverlies leidde tot de 2-1 en twee minuten later viel uit een wat een makkelijk gegeven vrije trap ook nog de 2-2.



In de tweede helft was Wartburgia de bovenliggende partij en in de 86e minuut ging het helaas alsnog verkeerd. Een uittrap van de doelman viel precies goed voor de voeten van de spits en deze rondde alleen voor Roy Bakker netjes af 2-3.