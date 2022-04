EVC wint periodetitel na achtste zege op rij

EVC liet laagvlieger AH’78 geen moment in hun spel komen. Zo konden de Edammers in de eerste helft acht corners nemen en werden er diverse kansen onbenut gelaten, alvorens Dave Dijkhuizen de verdiende openingstreffer liet noteren.

Ook in de tweede helft was EVC veel te sterk voor de gasten uit Huizen en het was Huub van Maanen die de voorsprong verdubbelde. Op aangeven van Brian Rossenaar was het aanvoerder Ronald Schut die met een bekeken schuiver de (eind) stand op 3-0 bracht.



Door een ijzersterke serie werd daardoor de periodetitel gewonnen en dit werd op het veld uitbundig gevierd met een paar flessen Champagne. De spelers van EVC werden met gejuich en met vuurwerk onthaald en er volgden nog wat gezellige uurtjes in de kantine.