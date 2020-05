Zwemmen en recreëren kan deze zomer toch doorgaan

Groen licht, maar wél aangepast

Het zag er even somber uit voor zowel het Slobbeland als de Waterdam, maar inmiddels is duidelijk dat zij dit zomerseizoen gewoon open kunnen, zij het met de nodige maatregelen en aanpassingen. Afgelopen weekend namen de eerste mensen weer een duik in het buitenbad van de Waterdam, en vandaag opent ook Slobbeland haar deuren weer voor het publiek.

Door Leonie Veerman

„We waren ontzettend blij toen we hoorden dat we onze deuren weer mochten openen”, zegt Peter Klos, directeur van zwembad de Waterdam. „Zowel de buiten- als de binnenbaden mogen open, maar alleen onder strikte voorwaarden.” Peter benadrukt dat het vrijblijvende er de komende tijd wel echt af is. „Bezoekers moeten eerst reserveren en we zien er streng op toe dat iedereen zich op het terrein aan de geldende regels houdt.”

„Het is een vereiste dat we streng toezicht houden op de hoeveelheid mensen die aanwezig zijn”, vertelt Peter. „Om dat in goede banen te leiden hebben we een reserveringssysteem in het leven geroepen. Men kan alleen nog komen zwemmen als je vooraf reserveert. We zijn er erg druk mee bezig. Zodra dit systeem volledig operationeel is kunnen we weer recreanten ontvangen.”

Volgens de huidige protocollen mogen sport- en recreatiecentra per 10 m2 slechts een bezoeker ontvangen. “Voor ons komt dat neer op 400 bezoekers”, vertelt Peter. „Dat lijkt misschien veel, maar op een normale zomerse dag ligt ons bezoekersaantal rond de 2500 en 3500. Dan is die 400 dus echt niet zoveel.”

De Waterdam:

Tijdvakken per leeftijdscategorie en vooraf reserveren

Zelfs met het relatief lage bezoekersaantal wordt het voor de Waterdam een enorme uitdaging om alle activiteiten in goede banen te leiden. „Mensen dienen echt anderhalve meter afstand te houden, ook in het water”, zegt Peter. „Maar voor kinderen van 0 tot 12 geldt die regel gelukkig niet. Zij kunnen doen wat ze willen, dat is voor ons dan ook de makkelijkste groep om toe te laten. We hebben daarom besloten tijdvakken in het leven te roepen per leeftijdscategorie. Waarschijnlijk ’s ochtends gezinnen met kinderen, en ‘s middags jongeren en grotere groepen zwemmers.”

Peter benadrukt dat het flink anders wordt dan voorgaande zomers. „Van ‘s ochtends 09:00 tot ’s avonds 18:00 uur op de ligweide vertoeven zit er dit jaar niet in. Daarbij komt ook nog dat onze de kleedkamers hoogstwaarschijnlijk afgesloten blijven. De regels daaromtrent zijn iets versoepeld, maar of dat een haalbare kaart voor ons is, is een tweede. De toiletten gaan wel open, maar we roepen iedereen op om voordat ze van huis vertrekken nog even naar de wc te gaan. Anders is het niet te doen.”

De groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar vormt volgens Peter de grootste uitdaging. „Dat is normaliter ook al de groep waarbij het het moeilijkste is om toezicht op te houden. Met de huidige regels wordt dat nog ingewikkelder. We moeten nog uitzoeken hoe we hen op afstand van elkaar kunnen houden, daarover zijn we nog in gesprek met de gemeente.”

Ook het binnenbad mag officieel weer open, maar voor de Waterdam laat die opening nog even op zich wachten. Peter: ,,Dat heeft puur praktische redenen. We hadden in deze rustige periode besloten het groot onderhoud van de bufferkelders van de binnenbaden naar voren te halen. Dat zijn de bakken met extra water die het waterniveau in de baden compenseren. We beginnen binnen eerst met zwemlessen, banenzwemmen en de verenigingen.

Dubbele hoeveelheid chloor

Afgelopen zaterdag sprongen om 08:00 uur 's ochtends de eerste mensen weer in het buitenbad. Het waren de zwemmers van de Open Water Swimming club die er na weken van afwezigheid weer een eerste training volgden. De zwemmers verbaasden zich erover hoe warm het water is en mompelden onderling iets over de geur van chloor. Om de kans op besmetting via het zwembadwater te verlagen schrijft het landelijke protocol een dubbele hoeveelheid chloor voor. „Daar hoef je je echt geen zorgen over te maken hoor”, vertelt zwemcoach Marcel Stroet die aan de rand van het bad stond. „Vroeger, en dan heb ik het nog maar over zo’n 15 jaar geleden, zat er nog veel meer chloor in zwembaden. Deze hoeveelheid chloor kan echt geen last.”

Zwembaddirecteur Peter Klos kijkt reikhalzend uit naar de zomer. „We moeten nog flink wat zaken uitwerken, met name op het gebied van handhaving, maar het is gelukkig zeker dat we open gaan.” Peter plaatst er echter wel een belangrijke kanttekening bij: „Het is wel van groot belang dat iedereen zich aan de regels houdt, want als het niet goed gaat wordt het zwembad direct weer gesloten voor de rest van de zomer.”

Slobbeland:

Gezinnen en groepen (jongeren)gescheiden, zwembad voor jeugd tot 18 jaar

Slobbeland-vrijwilligers Theo Kok (Keffer) en Mark Schokker gingen er stiekem al een beetje vanuit dat hun geliefde Slobbeland deze zomer gewoon open zou gaan. Theo: „Je ziet dat de parken in de grote steden de afgelopen weken ook al volop bezocht werden door vele mensen. Niemand kan komende zomer op vakantie, dan kun je ze toch moeilijk verbieden dat ze naar Slobbeland komen met stralend weer.”

Met die gedachte in zijn achterhoofd is Theo de afgelopen maanden stug doorgegaan met de voorbereidingen voor het zomerseizoen. „Achteraf mazzel, want we zijn er nu mooi helemaal klaar voor”, zegt Theo. „Het terrein ligt er weer netjes bij, het zwembad is schoongemaakt, er zijn bomen gekapt en het springkussen is gerepareerd, dus we kunnen vandaag onze eerste bezoekers ontvangen.”

Theo en Mark geven aan dat er goed overleg plaatsvindt met de gemeente. „We hebben op basis van de landelijke protocollen nu een plan van aanpak voor Slobbeland opgesteld. De gemeente heeft ons daarop een definitief akkoord gegeven”, zegt Mark. „Onder de strenge voorwaarde dat we ons actief blijven inzetten om de 1.5 meter afstand regel blijven handhaven.”

Mark en Theo kunnen echter niet met zekerheid zeggen dat Slobbeland het hele zomerseizoen open zal blijven. „Dat ligt hem volledig aan de bezoekers zelf”, zegt Theo stellig. „Als zij zich niet aan de regels houden gaan we direct weer dicht en dan moeten we maar afwachten of we weer mogen heropenen dit seizoen. En ik ben overigens niet van plan om de hele zomer voor politieagentje te gaan spelen.”

Politieagentje

In het plan van aanpak van Slobbeland staan een flink aantal nieuwe regels. De belangrijkste vat Mark kort samen: „Omdat de regelgeving voor jongeren veel milder is, hebben we besloten het zwembad alleen open te stellen voor jongeren tot 12 jaar. Iedereen die ouder is kan nog gewoon zwemmen in de zee. Daarvoor regelen we misschien nog een extra steiger: één waarop je het water in kan, en één waarop je het water weer uit kan. Op die manier realiseren we eenrichtingsverkeer. Theo vult aan: „Misschien dat mensen ervan balen dat ze het zwembad niet in mogen, maar we moeten allang blij zijn dat het Slobbeland weer open mag.”

De toiletten op het terrein gaan ook open, Mark: „We hebben het voordeel dat onze toiletten aan weerszijden deuren hebben. We gaan het zo inrichten dat je één in- en één uitgang hebt zodat mensen elkaar niet voor de voeten lopen en voldoende afstand kunnen houden.”

Ook het winkeltje is gewoon geopend deze zomer. „Maar we beginnen aanvankelijk wel met wat minder artikelen”, zegt Mark. „Daarbij denken we aan de ‘snelle’ gerechten zoals frikandellen, patat en gehaktballen, en een aantal eenvoudige ijsjes. Zo proberen we drukte bij het winkeltje zoveel mogelijk te vermijden. Als het allemaal goed gaat kunnen we later kijken of we de menukaart kunnen uitbreiden.”

Nieuw dit jaar zijn een aantal sporttoestellen dat op het lage landje worden geplaatst. Theo: „Er komt een groot rek waaraan je je kunt optrekken en het liefst nog enkele losse apparaten ernaast. Dit maakt het ook mogelijk om sportief te recreëren op Slobbeland. We zijn overigens nog wel op zoek naar wat financiële ondersteuning of eventuele sponsoring, mocht een bedrijf ons hierbij willen helpen horen we dat graag.”

Mark vult aan: „We zijn ook nog op zoek naar één of meerdere Corona officers – mensen die een oogje in het zeil willen houden en bezoekers erop aanspreken zich aan de geldende regels te houden – en nog wat mensen die toezicht willen houden op het zwembad.” Theo knikt: „Daar staat ook een kleine vergoeding tegenover. Dus mocht iemand zich vervelen en de komende zomer en zo nu en dan eens willen bijspringen dan kan hij of zij zich aanmelden via onze Facebookpagina.”

„We gaan zeer binnenkort weer langs de deuren om de abonnementen te verkopen”, vertelt Mark. Theo snapt dat het voor sommige mensen misschien even twijfelen is, omdat het niet 100% zeker is of Slobbeland de hele zomer open blijft. „Maar omdat de kermis dit jaar niet doorgaat hoeven we het veld in september niet te ruimen voor de kermistent, dus als alles goed gaat blijven we bij een mooie nazomer wel extra lang geopend.”