Jeugd Survivaltraining bij Atletiekvereniging Edam

Woensdag was de officiele opening van de survivalbaan op het atletiekterrein van A.V.Edam. Voordat het lintje werd geknipt kregen de jeugdleden van de atletiekvereniging hun eerste training op en rondom de fantastische stormbaan.

De trainers hadden diverse speelse onderdelen uitgezet zodat de kinderen even konden wennen aan alles wat met survival te maken had.

De jeugdleden genoten zichtbaar van de nieuwe activiteiten en dat was na afloop te zien aan de vele rode wangen. Aan het einde van de training stond er limonade en koek klaar op deze feestelijke dag voor de A.V.