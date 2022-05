‘Bij de fusie zijn geen afspraken gemaakt over de renovatie van velden uit de Zeevang’

Kosten veldrenovatie vallen hoger uit

De gemeente wil de Steven van Dorphelhal en het nabijgelegen kunstgrasveld betrekken in de bouwplannen rond het Tase-terrein. Daardoor verliest RKAV Volendam aan trainingsruimte en daarvoor bedacht het College van B en W oplossingen. Zo krijgt de amateurvoetbal-vereniging de beschikking over het zogenoemde ‘Veld C’ tegenover de Marsstraat. Nu traint FC Volendam nog op dit terrein, maar dat gaat veranderen.

De eredivisieclub gaat uitwijken naar ‘Veld B’ van EVC, dat vanwege deze reden een kunstgrasmat krijgt. Daarnaast zijn andere velden binnen de gemeente toe aan een onderhoudsbeurt. In totaal is Edam-Volendam eigenaar van zestien voetbalvelden, waarvan er zeven met kunstgras bedekt zijn. Deze sportterreinen zijn om de tien jaar toe aan renovatie. Op dit moment is het nodig om de toplagen van vier kunstgrasvelden te vervangen. Verder staat de installatie van nieuwe LED-verlichting rond de te renoveren velden op de agenda. Daarnaast adviseert het College om deze duurzame lichtvoorziening ook alvast aan te brengen bij de andere velden.

De aanleg

van het nieuwe

kunstgrasveld bij

EVC brengt extra

kosten met zich mee

Aan dit alles zijn uiteraard kosten verbonden. Kosten die de verwachting overstijgen en dat heeft een aantal redenen. Allereerst maakt RKAV Volendam tegenwoordig gebruik van een duurder type toplaag. Daarnaast is de renovatie van een van de velden niet opgenomen in het eerder vastgestelde budget. Dit gaat om een terrein in Oosthuizen en bij de gemeentelijke fusie zijn geen afspraken gemaakt over de renovatie van voetbalvelden uit de voormalige Zeevang. Verder brengt de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld bij EVC, waar FC Volendam gaat trainen, extra kosten met zich mee. Evenals de gestegen prijzen van grondstoffen.

Deze investeringen bedragen bij elkaar 3,35 miljoen euro. Daarvan komt 950.000 euro uit de al gereserveerde kredieten voor onderhoud. 2,4 miljoen komt voor rekening van de sportnota, uit de zogenoemde ‘C-post’. De gemeenteraad beslist op donderdag 19 mei of het toestemming geeft voor onder meer het gebruikmaken van het sportnota-krediet. En of het akkoord gaat met een aanvullende investering van #145.200 voor de nieuwe verlichting van velden die later pas worden gerenoveerd.