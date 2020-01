Volleyballers H1 winnen eerste wedstrijd na winterstop

De eerste wedstrijd na de winterstop was tegen directe concurrent Spaarnestad H4. De eerste set verliep uitstekend voor de thuisploeg; alles ging goed en de tegenstander werd bij vlagen zoek gespeeld en de setwinst werd eenvoudig met 25-12 binnengehaald.

In de tweede set kwamen de Haarlemmers wat beter in de wedstrijd, maar goede servicedruk van MOVE zorgde opnieuw voor een makkelijke setwinst. In de derde set liet de thuisploeg het volledig afweten en dreigde een afgang. Er werd nog een laatste offensief uitgeperst, waardoor er nog een acceptabele 19-25 op het scorebord kwam te staan.

In de vierde en laatste set moest er een kleine verlenging aan te pas komen om de set alsnog winnend af te kunnen sluiten met 26-24. Met deze 3-1 overwinning heeft het eerste mannen team een gaatje van 5 punten geslagen met de nummer vier van de competitie.