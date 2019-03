1 April 2019: 10 Jaar De Warmtesteen

Gonnie Cas en Dick Tuip gingen voor een half jaar, misschien wel een heel jaar! En elke keer als het jaar om was gingen we voor nóg een jaar! “Blij en trots zijn we nu met ons tienjarige bestaan en dat willen we graag met jullie allemaal delen!

Daarom willen we vanaf vrijdag 29 maart tot en met zaterdag 6 april 10% korting geven op alle stenen, mineralen en sieraden. Bij een aankoop hebben we voor de kinderen een leuke verrassing. We hopen dat we dit nog heel lang mogen doen!

DE WARMTESTEEN, Meerzijde 31, 1131 ZZ Volendam, tel. 06-1681614