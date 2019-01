10 jarig jubileum TOP2000: Grote klasse!!

Al twee weekenden is het genieten geblazen in de Jozef met de jubileumoptredens van TOP2000. Een keur aan top-zangers en zangeressen wordt door de band Sister Ray begeleid en het repertoire is met de tiende editie weer geweldig te noemen. Ook komende zaterdag en zondag zal de TOP2000 opgevoerd worden in een uitverkochte Jozef.