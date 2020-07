Plaquette ter ere van 100 jaar voetbal in Volendam onthuld

100 Jaar voetbal in Volendam gevierd met nostalgisch plaquette

Zaterdag 11 juli jl. werd in het parkje langs de Roerstraat te Volendam een bijzonder jubileum gevierd. Op 1 juni jl. was het namelijk precies honderd jaar geleden dat de eerste voetbalclub in Volendam opgericht werd. Ter ere van deze respectabele mijlpaal biedt het gemeentebestuur van Edam-Volendam FC Volendam en RKAV Volendam een prachtige plaquette aan. In bijzijn van verschillende prominente voetbalpersoonlijkheden, afgezanten van beide clubs, pers en natuurlijk liefhebbers van deze prachtige sport, werd het kunststukje onthuld door het jongste en oudste lid van de clubs.

Door Kevin Mooijer

Piet Kemper trapte als voorzitter van FC Volendam af. Namens de club bedankte hij het gemeentebestuur voor het schenken van de plaquette ter ere van 100 jaar voetbal in Volendam. ,,Uiteraard hadden we dit heugelijke feit uitgebreider willen vieren, maar het spreekt voor zich dat zoiets dit jaar niet mogelijk is.”

De voorzitter vervolgt ambitieus: ,,Het kan haast niet toepasselijker. In het seizoen van ons honderdjarig jubileum is de wens om terug te keren naar het niveau waarop het vlaggenschip van FC Volendam veel seizoenen voetbalde nog nooit zo sterk geweest. Promotie naar de Eredivisie zou de mooiste denkbare kroon op de bijzondere mijlpaal zijn.”

Volendam kent een rijke voetbalgeschiedenis. En dat als klein vissersdorp. Decennia lang voetbalde Volendam uitsluitend met spelers uit eigen dorp. Ondanks deze beperking werden verschillende successen gevierd, waaronder kampioenschappen in de Rooms-Katholieke Federatie, negenmaal promoveren naar het hoogste niveau en tweemaal wist FC Volendam de finale van de KNVB Beker te bereiken. Een indrukwekkend lijstje voor een dorpsclub.

De FC en RKAV hebben door de jaren fantastische voetballers voortgebracht. ,,Topscorer aller tijden Dick Tol ‘Knoest’, de gebroeders Klaas, Evert en Thoom Smit, Wim Kras die zich met 15 jaar en 290 dagen nog steeds de jongste speler in het betaald voetbal mag noemen, en meer recent gingen Gerrie en Arnold Mühren, Kees Tol ‘Pier’, Keje Molenaar, Edwin Zoetebier en huidige Trainer Wim Jonk de wereld over. Wellicht staat Joey Veerman eenzelfde toekomst te wachten.”

Kempers afsluitende woorden luidden: ,,Wij mogen trots zijn op wat het Volendamse voetbal in de afgelopen honderd jaar heeft neergezet. Het plaquette herinnert ons aan deze prachtige periode, maar wij moeten ook vooruit kijken en de toekomst zien wij positief tegemoet. Hopelijk kunnen we de oude tijden tijdens ons jubileumseizoen doen herleven.”

RKAV voorzitter Vincent Gruwèl nam de microfoon over van zijn collega. ,,Vorige maand is met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de RKAV en FC Volendam het startschot gegeven voor de plannen die voetballend Volendam naar een hoger niveau gaan tillen. Met deze opleiding zullen vele jongens die gestart zijn bij de RKAV doorgroeien naar de FC om vervolgens furore te gaan maken op de Nederlandse en Europese velden. Een aantal van hen zal zelfs doorstromen van andere oranje naar Oranje en spelen op Europese en Wereld Kampioenschappen. Dat is onze droom. Met de nieuwe samenwerking en de daarmee samenhangende, weldoordachte plannen, is het mogelijk om deze droom werkelijkheid te laten worden.”

,,Deze plannen zullen een omslag betekenen. Niet alleen qua organisatie, maar ook qua mindset. Waar het nu vooral om winnen gaat, zal de focus verlegd gaan worden naar de individuele ontwikkeling van het kind. Dit vraagt niet alleen verandering in het denkpatroon van de clubs, maar ook van de trainers en ouders. Het zal wennen zijn, maar uiteindelijk is het doel gemeenschappelijk. Hoe trots kan je als clubs, trainer en ouders zijn op kinderen die zich dusdanig kunnen ontwikkelen zodat zij het beste uit zichzelf halen, om het vervolgens te schoppen tot het eerste elftal van de RKAV of FC Volendam, de Eredivisie om misschien zelfs Oranje!” De RKAV voorzitter neemt vervolgens uitgebreid de tijd om de gemeente, andere lokale sportverenigingen, vrijwilligers en sponsoren te bedanken voor hun inzet en bijdragen. ,,Zonder jullie zijn we nergens. Zonder jullie is er geen RKAV, geen bakermat van voetballend Volendam.”

Gemeente

Wethouder Vincent Tuijp sloot de ceremonie af door een speech te geven namens de gemeente. De wethouder sloot zich aan bij de woorden van de heren voorzitters en vermaakte de aanwezigen vervolgens met een aantal mooie anekdotes uit de Volendammer voetbalgeschiedenis. Zo vertelde hij over het toewijzen van de eerste penningmeester en las hij de eerste brief voor die de gemeente opgestuurd kreeg van de voetbalvereniging. De korte, maar krachtige brief dichtte het prangende verzoek om daadkrachtig op te treden tegen omwonenden die emmers met ontlasting op het enige voetbalveld in de gemeente dumpen. Wethouder Tuijp kreeg de lachers op zijn hand met het bijzondere stukje geschiedenis. Tot slot werden het jongste en oudste voetballende lid van de clubs naar voren geroepen om de prachtige plaquette te onthullen. Het kunststukje is in het parkje langs de Roerstraat te bewonderen.

RKAV Volendam en FC Volendam willen onderstaande vaklieden hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking:

Ontwerp: Cor en Jan Nieuweboer

Metselwerk: Frits Kemper en Peter de Boer (Metselcombi)

Kitwerk: Martin Stein (Stein Glas & Kitwerken)

Tegelwerk: Jan Klouwer (KSE Tegelwerken) en Dick Schokker (DD Tegelwerken)

Constructie: Tol Plaatwerk

Timmerwerk: Jan Water & Kees Braan

Voegwerk: Voegbedrijf Toet en Verolie