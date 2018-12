1440 Petit Fours bereiden in keuken van DBC

In de keuken van het Don Bosco College waren leerlingen van klas B3D donderdag van 08.00 tot 14.00 uur bezig met het bereiden van maarliefst 1440 Petit Fours. Dit onder leiding van Nico van Diepen en mentor Petri Buijs.

Het gebak werd met paars beslag gemaakt, want vrijdag was het op het Don Bosco College “Paarse Vrijdag”. In de pauze kregen alle leerlingen van de school dit gebak aangeboden. Het bereiden van de 1440 gebakjes liep als een geöliede machine en alles kwam op tijd klaar. Vrijdagmorgen werd de paarse lekkernij door de leerlingenraad uitgedeeld in de aula van de school. Er zat veel voorbereidend werk aan vast, maar er werd met veel enthousiasme aan gewerkt.