1930 Euro van DBC-Kerst-Bingo voor ‘Geven en Nemen’

Op vrijdag vóór de Kerstvakantie begon op het Don Bosco College, werd in sporthal Opperdam de jaarlijkse Kerst-Bingo gehouden voor alle leerlingen. De opbrengst was dit keer bestemd voor twee goede doelen, namelijk de missie van Pater Dick Zwarthoed in Congo en Stichting ‘Geven en Nemen’.

De Kerst-Bingo, die een initiatief is van de Leerlingenraad, bracht in totaal 4930 euro op. Daarvan was 3.000 euro voor Pater Dick Zwarthoed, die al vele jaren door het DBC ondersteund wordt en met dit geld weer een school kan bouwen.

Esmee Tol, Sammi Lansen en Madelief Mühren van de Leerlingenraad konden maandag aan Pauline Silven en Mariska de Wit-Tol van Stichting ‘Geven en Nemen’ een cheque van 1930 euro overhandigen.