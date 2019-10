258 Euro bij elkaar gesport voor de Hartstichting

Bij Fit4Lady Volendam aan de Schoolstraat vond afgelopen zaterdag voor de vijfde keer een unieke sportieve actie plaats met bewegen voor het goede doel. Van 8.30 tot 11.30 uur vond de Hartstichting Marathon plaats in de fitnesszaal van Fit4Lady.

Zes ploegen van 18 dames kwamen deze ochtend elk een half uur in actie om al sportend geld in te zamelen voor de Hartstichting. Er was een sportcircuit uitgezet dat zaterdagochtend drie uur lang continue bezet was. Na het sporten en fitnessen konden de dames een drankje nuttigen.

Op de tafel stond een spaarvarken, waarin donaties voor de Hartstichting konden worden gedaan. Het inschrijfgeld van de fitnessmarathon was bestemd voor de Hartstichting. Het mooie bedrag van ruim 258 euro werd opgehaald.