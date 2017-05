3e Klaphekfestival super geslaagd

Donderdag 25 mei was het weer zover! De inmiddels 9e editie van het 3e Klaphekfestival. Dit keer was er gekozen voor een vernieuwend en hopelijk verrassend thema; ‘Mardi Gras’. Traditiegetrouw op Hemelvaartsdag en zoals altijd weer in het Boelenspark in Volendam.

11 Bands uit Edam-Volendam speelden gedurende de dag nummers geïnspireerd op het thema, en er was een kinderprogramma voor de jonge bezoekers. De bands van 2017 waren: Royal Flush, Almost Famous, B-Six, Gris Gris (AlascA & Dandelion), The Business, Beng Beng, Pumped Up, Radio Motion, Vast Countenace, Salto Mortale en Kings Jukebox.

De presentatie was ook dit jaar weer in handen van Kees Tol (Parre).