3JS acht keer in “uitverkochte” Jozef

Op zondag 5 juli was de eerste in een reeks van acht optredens van 3JS in de Jozef. Komende zondag (9 augustus) is om 16.00 uur het laatste concert en de zaal gaat open om 15.00 uur. Er is nog een beperkt aantal kaarten voor verkrijgbaar.

Het is voor de fans van 3JS weer genieten geblazen. Alle keren was de zaal “uitverkocht”. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maar maximaal 125 bezoekers tegelijk in de zaal. Meer mogen er niet in.

Op het repertoire staan eigen nummers van 3JS en diverse covers (Coronanummers). Na maanden “droog” te hebben gestaan, hebben de topmuzikanten er weer duidelijk zin in om het dankbare publiek te verwennen met geweldige luisterrijke optredens.