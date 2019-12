3JS bezorgen volle PX Kerstgevoel

,,Wij zetten het Kerstsprookje neer”, zegt Jan Dulles geen woord teveel over hun zesde editie van de Kersttour door de Nederlandse theaters. De 3JS spelen tot aan Kerstavond (de laatste is in Hoorn) liefst vijftien shows en lieten afgelopen zondag een volle PX dat bijzondere gevoel opdoen.

Het is de eerste keer ‘Acoustic Christmas’ voor Robin Küller. De 3JS worden bijgestaan door pianist Nick Bult en bassist Wilbrand Meischke. Het authentieke karakter krijgt niet alleen ruim baan met ‘Midden in de winternacht’, maar ook in ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld, de uitvoering die Jan Dulles deed tijdens het tv-programma ‘Het Mooiste Liedje’.