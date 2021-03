Beleggingscolumn

4 Alternatieven voor de spaarrekening

Nog nooit was de spaarrente zo laag. Bij sommige banken moet je boven een bepaald bedrag zelfs rente betalen. Veel mensen zijn daarom op zoek naar alternatieven voor de spaarrekening. In deze column bespreek ik vier alternatieven om meer rendement te maken met je spaargeld.





1. Extra aflossen op de hypotheek

Waarschijnlijk is de rente die je betaalt op je hypotheek hoger dan de rente die je ontvangt op je spaarrekening. Extra aflossen kan in dat geval slim zijn. Op die manier dalen de maandlasten van je hypotheek. Bij de meeste hypotheekverstrekkers mag je per jaar 10 tot 20 procent van de hypotheek boetevrij aflossen. Bedenk wel dat het aflossen van je hypotheek fiscale gevolgen kan hebben. Vraag advies aan je hypotheek- of belastingadviseur wanneer je hierover twijfelt.

2. Sparen in het buitenland

Sparen in het buitenland levert vaak een hogere rente op dan de rente op je normale spaarrekening. Momenteel kun je met sparen in het buitenland nog op ongeveer 0,50% rente per jaar rekenen. Let echter wel op de voorwaarden. Hoewel bij sparen in het buitenland vaak wel het depositogarantiestelsel van toepassing is, moet je nog maar afwachten of je echt al je geld terugkrijgt wanneer een buitenlandse bank failliet gaat.

3. Pensioenpotje aanvullen

Veel mensen bouwen zelf onvoldoende pensioen op. Het kan verstandig zijn om je pensioenpotje zelf aan te vullen. Een slimme manier om dit te doen, is door (periodiek) te beleggen in box-1. Dit noemen we ook wel pensioenbeleggen of lijfrentebeleggen. Op die manier profiteer je van een aantal belastingvoordelen. Zo is je inleg volledig aftrekbaar van je inkomen op je belastingaangifte. Je inleg is dus als het ware een aftrekpost in box-1, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt! Daarnaast betaal je over dit geld geen vermogensbelasting in box-3. Bij Axento vermogensbeheer kun je starten met pensioenbeleggen vanaf €7.500,-.

4. Beleggen

Beleggen kan ook een goed alternatief zijn voor sparen. De afgelopen decennia leverde een goed gespreide aandelenportefeuille zo’n 8% per jaar op. Onthoud wel dat aan beleggen altijd risico’s zijn verbonden. Daarom is beleggen alleen verstandig als je je geld voor langere tijd kunt missen. Zo kun je mindere jaren opvangen met goede jaren en profiteren van het zogenaamde rente-op-rente effect. Wat voor jou het beste alternatief is, hangt volledig af van je persoonlijke situatie. Wil je meer weten over de mogelijkheden van beleggen? Kijk dan eens op www.care-is.nl of www.axento.nl.

Laurens Sombroek

Portefeuillebeheerder bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Care IS Vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

Tel.: 0299-720961