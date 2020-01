58 Koppels klaverjassen in de Jozef

In de Jozef vond vrijdagavond de Koppel Klaverjas Drive plaats die georganiseerd werd door de RKAV Volendam, Supportersvereniging en de Jozef. Voor de 22-ste keer vond dit klaverjasevenement plaats.

Eerst in het voetbalstadion en de laatste 9x in de Jozef. Er namen 58 koppels aan mee (5 minder als vorig jaar). De organisatie was best tevreden over de opkomst en er waren ook veel nieuwe koppels bij. Ook vier klaverjassers uit Westwoud waren naar Volendam gekomen. De wedstrijdleiding was in handen van Klaas Hoekstra en Nico Kras.

Om 19.30 uur ging het klaverjastoernooi van start en drie ronden werden gespeeld. Er was een tombola met vele prijzen. De opbrengst was voor de jeugd van de RKAV Volendam. Het was een zeer geslaagde 22-ste editie van de Koppel Klaverjas Drive.