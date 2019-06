65-plussers behalen record met oudste menselijke piramide

Vrijdagmorgen ondernamen 65-plussers met een gezamenlijke leeftijd van meer dan 1.000 jaar oud een recordpoging om ’s wereld oudste menselijke piramide te vormen. Dit vond plaats bij het ijsclubhome “De Scheve Schaats” in het Boelenspark. Timothy de Jong was de organisator van deze recordpoging.

“Ik wilde graag iets leuks doen met ouderen en het leek mij ook een goede manier om ze weer eens in de spotlight te zetten. Ze worden vaak vergeten”. Voor de recordpoging hadden zich een vijftiental senioren opgegeven. De verste kwam uit Nijmegen vandaan en uit Edam was er één deelneemster.

Het was de bedoeling om een menselijke piramide te vormen van 4 lagen, maar omdat deze nogal wiebelend stond, werd het bij 3 lagen gehouden: 7, 4 en 3 personen. Het was toch een record voor de oudste ‘Human Pyramid”, want deze bestond nog niet.