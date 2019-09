In tegenstelling tot landelijke trend:

Aan leerkrachten geen gebrek in Volendam

De landelijke kranten stonden er afgelopen weken vol mee: het lerarentekort op basisscholen. Het is een nationale ramp, aldus een kop in de NRC. Uit een onderzoek van NU.nl blijkt dat 1 op de 5 basisscholen in Nederland op dit moment nog minstens één vacature voor een leerkracht heeft. In Volendam is er van dit lerarentekort niets te merken.

Leonie Veerman

„We hebben op dit moment voldoende leerkrachten voor alle kinderen”, zegt Wilma Tjalsma. Als Bovenschools Manager Primair Onderwijs bij de SKOV kan Wilma trots vertellen dat ze aan de start van dit schooljaar zelfs een zekere marge hebben. „We hebben onlangs een aantal jonge leerkrachten - net van de Pabo - een tijdelijk contract aangeboden. Met die extra mankracht zijn we voorlopig ook gedekt wanneer er zich ziektegevallen voordoen.”

‘Het lijkt wel alsof

het beroep hier meer

gewaardeerd wordt

dan in de rest van

Nederland’

Het is een uitzonderlijke en luxe situatie in vergelijking met de rest van het land, beaamt Wilma. Maar ze heeft er een goede verklaring voor: „We leven hier in een hechte gemeenschap. Volendammers blijven graag op het eigen dorp wonen en werken. Voor Volendamse leerkrachten is het natuurlijk ook fijn om in de buurt te werken. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld ook twee leerkrachten aangenomen die al jarenlange ervaring hebben op basisscholen in Amsterdam en omgeving. Zij waren bereid hun vaste aanstelling op te geven voor een tijdelijke aanstelling bij de SKOV. Dan merk je wel dat Volendam een positieve aantrekkingskracht heeft.”

Toch zijn ze zich ook bij het SKOV bewust van het nijpende lerarentekort. „We merken wel dat we meer moeite moeten doen om leerkrachten te vinden. Vorig jaar hadden we rondom de ‘griepgolf' wel meer problemen met bezetting, dat heeft ertoe geleid dat we nu nog meer investeren in het binden van mensen. Daarin zoeken we tegenwoordig de grenzen op. We willen voorkomen dat we jonge leerkrachten verliezen aan andere basisscholen in de regio.”

Gelukkig lukt dit het SKOV tot nu toe aardig. De populariteit van het vak speelt daarbij volgens Wilma ook een belangrijke rol: „Er zijn op Volendam nog best veel jongeren die voor de klas willen staan. Het lijkt wel alsof het beroep hier meer gewaardeerd wordt dan in de rest van Nederland.”