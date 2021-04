Aanleg nieuw riool in de Mercuriuslaan

Van maandag 29 maart tot en met 4 april is een deel van de Mercuriuslaan voor het verkeer afgesloten. Hier wordt door aannemingsbedrijf Sturm een nieuw riool aangelegd op de kruising met de Hermanus van der Haarstraat.

Ook het wandelpad voor de twee-onder-een-kap woningen is met hekwerken afgezet. Over zo’n 50 meter is een diepe gleuf uitgegraven voor het leggen van de nieuwe rioolbuizen. Het verkeer moet dus een week lang omrijden op dit drukke punt, want het is een doorgaande route.