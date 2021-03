Aanleg van drie padelbanen

Vorig jaar werden drie padelbanen in gebruik genomen op het complex van Tennisvereniging Dijkzicht. Er is zóveel belangstelling voor, dat het bestuur besloten heeft nog drie extra padelbanen aan te leggen.

Hier werden twee tennisbanen voor opgeofferd. De aanleg van de banen schiet al behoorlijk op. De ondergrond van de banen ligt er al en de opbouw van de stalen kooien rond de padelbanen is in volle gang.

Nog even geduld en dan kunnen de nieuwe padelbanen in gebruik genomen worden. T.V. Dijkzicht heeft dan de beschikking over zes padelbanen.