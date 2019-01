ABN AMRO kantoor Volendam sluit op 12 april 2019

Volendam, 31 januari 2019 - Het ABN AMRO kantoor in Volendam aan de Schoolstraat 9-17 sluit per 12 april 2019. Dit komt omdat steeds minder klanten het kantoor bezoeken en vaker hun bankzaken online regelen, waar en wanneer ze willen. Daarvoor gebruiken ze onder andere de Mobiel Bankieren App en Internet Bankieren. Ook groeit de populariteit van Beeldbankieren, een persoonlijk, online videogesprek over financiële zaken. Bovendien kunnen klanten met al hun vragen terecht bij ABN AMRO medewerkers via het telefoonnummer 0900 0024 (lokaal tarief), die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

De medewerkers van het kantoor in Volendam werken voortaan in een ander ABN AMRO kantoor. De huur van het pand in Volendam is opgezegd. Voor momenten dat klanten toch een kantoor willen bezoeken, kunnen zij terecht in het kantoor in Purmerend aan de Kalversteeg 1 of één van de andere kantoren in Nederland. Klanten vinden het voor hen dichtstbijzijnde kantoor op de website van ABN AMRO of ze kunnen bellen naar het informatienummer 0900 0024. Bij de kantoren zijn geldautomaten voor geldopnamen- en stortingen, en sealbagautomaten. Voor het vinden van de dichtstbijzijnde geld- en sealbagautomaat kunnen klanten eveneens terecht op de website van ABN AMRO. Klanten van het kantoor in Volendam ontvangen bovendien een uitnodiging om in één van de andere vestigingen van ABN AMRO ondersteuning bij het online bankieren te krijgen.

Financiële zorgcoach voor oudere en minder mobiele klanten

Oudere en minder mobiele klanten die extra ondersteuning nodig hebben bij hun bankzaken kunnen terecht bij de financiële zorgcoach. Die helpt onder andere bij het in de eigen omgeving leren omgaan met Internet en Mobiel Bankieren. Bovendien kan de financiële zorgcoach helpen op momenten dat oudere en minder mobiele klanten behoefte hebben aan ondersteuning bij het nemen en praktisch organiseren van financiële beslissingen. Dat is bijvoorbeeld bij het op orde brengen van rekeningen of advies tegen financieel misbruik. De financiële zorgcoach van ABN AMRO in Volendam en omgeving is te bereiken via het algemene nummer van ABN AMRO.

Beeldbankieren

ABN AMRO investeert de komende tijd in verdere optimalisatie van de online dienstverlening, zoals Beeldbankieren. De bank ervaart dat klanten van alle leeftijden het prettig vinden om via een online videoverbinding waar en wanneer zij het wensen een persoonlijk adviesgesprek met een expert van ABN AMRO te voeren. Voor een hypotheekgesprek kiest bijvoorbeeld 60 procent van de klanten al voor Beeldbankieren. De bank verwacht dat het aantal adviesgesprekken via Beeldbankieren de komende jaren verder toeneemt.