Actie voor Onderhoudsfonds Vincentiuskerk bracht 55.000 euro op

De jaarlijkse actie voor het Onderhoudsfonds van de Vincentiuskerk, die door het comité ‘Vincentius Altijd In Ons Midden’ georganiseerd wordt, werd zondag tijdens een bijeenkomst in de Jozef afgesloten. Hier werd uitleg gegeven over uitgaven van de VAIOM en de financiële stand van zaken. Het streefbedrag is weer ruimschoots gehaald.