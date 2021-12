‘Na twintig jaar stofvangen krijgt het eindelijk de plek die het verdiend’

Adembenemend kunstwerk per toeval opgedoken

In het Volendams Museum staat in de vorm van een handgemaakte botter sinds kort een indrukwekkend pronkstuk. Het kunstwerk is zó gedetailleerd dat het voelt alsof hij zonet uit de haven is getakeld. De VD22 is de belichaming van de lokale geschiedenis. Met zijn ruim twee meter lengte en al net zo hoge mast stelt de botter zichzelf trots tentoon. Het imposante schip ademt Volendam. Met veel geduld, liefde én oog voor detail is het kunstwerk waarschijnlijk zo’n twintig jaar geleden door wijlen Ben de Boer gebouwd. Sindsdien stond het bij hem op zolder stof te vangen, maar in het museum krijgt de VD22 eindelijk de ereplaats die het verdiend.

Door Kevin Mooijer





,,Na zijn pensioen bouwde mijn vader een werkplaats achter zijn woning”, herinnert Gerda, de dochter van de kunstenaar, zich. ,,Mijn moeder was daar minder blij mee. Het zorgde namelijk voor nogal wat stof in huis.” Na het aanschouwen van de VD22 zou je verwachten dat Ben de Boer een leven als perfectionistisch timmerman achter de rug had, maar hij was werkzaam als baggeraar. ,,Hij was gewoon hartstikke handig. Na het bouwen van zijn eigen werkplaats, leerde hij zichzelf aan om miniatuurbotters te maken. Hij zou eens moeten weten dat de Nivo nu contact opneemt over één van zijn creaties. Hij zou zó trots geweest zijn…”

Vermoed wordt dat Ben de botter aan de hand van geleende bouwtekening maakte. ,,Ik weet dat hij soms bouwtekeningen van schepen had liggen. Ook werkte zijn vader, mijn bap, altijd op botters. En zelf was mijn vader voor zijn werk natuurlijk ook altijd op het water te vinden.” Na Bens overlijden restte de kinderen de taak om zijn woning op te ruimen. ,,Op de vliering zagen we zijn grootste botter ooit staan, de VD22. Mijn vaders eigen vlaggenschip. Thuis hebben we allemaal opgemeten of iemand hem kwijt zou kunnen, maar tevergeefs. Wie heeft er nu ruimte thuis voor een botter van 2 meter 20 bij 2 meter 20?”

‘Het is ongelofelijk

dat dit door iemand

thuis in een eigen

gemaakte werkplaats

gebouwd is’

‘Ondertussen kreeg het Volendams Museum lucht van het bestaan van het fraaie vaartuig. ,,We werden gebeld door mensen van het museum. Zij zouden het schip heel graag tentoonstellen. Het was een monnikenklus om hem twee trappen af te tillen, en om hem vervolgens door middel van een aanhanger naar het museum te vervoeren, maar het is gelukt.”

De bestuurders van het Volendams Museum zijn maar wat blij met de nostalgische aanwinst. ,,Een handgemaakte botter van deze omvang is uniek”, zegt Wolly Hoogland van het museum terwijl ze trots naar de torenhoge mast kijkt. ,,Aan ieder detail is gedacht. En het schip is volledig operationeel. Het is ongelofelijk dat dit door iemand thuis in een eigen gemaakte werkplaats gebouwd is. We gaan een prachtig plekje inruimen in het museum voor de VD22. Het krijgt de plek die het verdient. Bezoekers kunnen straks om het complete schip heenlopen, zodat ook de kleinste details te bewonderen zijn.”