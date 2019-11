Beleggingscolumn

AEX op 600 punten. Wat betekent dat?

Twee weken geleden tikte de AEX Index de magische grens van 600 punten aan. Dat was voor het eerst in 18 jaar. Zelfs het NOS journaal berichtte er over. Maar wat zegt dat nu eigenlijk?

Sinds de internetbubbel in 2001 heeft de AEX Index nooit hoger gestaan dan 600 punten. Misschien denk je nu: heeft een belegger die 18 jaar geleden was ingestapt dan nu pas zijn verlies goedgemaakt? Nee, dat is niet zo. In de berekening van de AEX-koers wordt namelijk geen rekening gehouden met uitgekeerde dividenden. Elk jaar keren bedrijven in de AEX Index dividend uit aan beleggers. Gemiddeld is dat zo’n 3% per jaar. Dat is een stukje winstuitkering dat niet in de koers van de index verwerkt zit. Zou je in de koersberekening wél alle dividenden meenemen en herbeleggen in de index, dan staat de AEX ver boven het niveau van 18 jaar geleden.



Die grens van 600 punten is eigenlijk ook maar een getal. De huidige stand van de index vergelijken met het verleden is verleidelijk, maar erg zinvol is het niet. De AEX Index bestaat uit 25 bedrijven waarvan de samenstelling ieder jaar weer wijzigt. Achttien jaar geleden zaten bijvoorbeeld 12 bedrijven in de AEX Index die er vandaag de dag niet meer in zitten. Ook zijn de verschillende aandelen in de index niet allemaal gelijk gewogen. De aandelen ASML, Unilever en Royal Dutch Shell hebben bijvoorbeeld een totale gezamenlijke weging van bijna 45%. De koersontwikkeling van de AEX Index is dus voor bijna de helft van slechts drie aandelen afhankelijk. En ook deze weging wijzigt gedurende de tijd.



Beleggers zijn snel geneigd te denken dat aandelen duur zijn of beurskoersen weer (moeten) gaan dalen als de AEX Index een nieuwe top heeft bereikt. Maar de koers van de AEX Index zegt op zichzelf niets over de waardering van aandelen. Als de winsten van bedrijven namelijk even hard stijgen als de koers, dan blijft de waardering van aandelen per saldo gelijk. Bedenk ook dat aandelen historisch gezien gemiddeld zo’n 7 tot 8 procent per jaar stijgen. Koersen moeten dus wel continu nieuwe hoogtepunten neerzetten. Omdat de (verwachte) winsten van bedrijven in de AEX index de afgelopen tijd ook zijn gestegen, is het bereiken van de 18 jaar oude grens van 600 punten dus heel normaal.



Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

