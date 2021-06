‘Je kunt veel meer bereiken dan je in eerste instantie denkt’

Afgestudeerd | Mark Veerman HBO Engineering: Mechatronics and Robotics

Toen Mark Veerman nog op het VMBO zat, had hij nooit kunnen voorspellen dat hij later iets met robots zou gaan doen, laat staan dat hij op zijn vijfentwintigste een volleerd robot engineer zou zijn. Hij keek eigenlijk nooit zo ver vooruit, maar richtte zich van jongs af aan op wat hij echt leuk vond. Op de middelbare school volgde hij al de richting elektra en op het MBO4 verdiepte hij zich verder in de elektrotechniek. Zijn interesse voor de elektrotechnische wereld bleef na zijn afstuderen groeien en hij besloot daarom vervolgens om ook de HBO opleiding Engineering, Mechatronics and Robotics te volgen. Drie weken terug rondde hij ook deze studie met succes af en inmiddels heeft hij zijn eerste twee werkweken als Robot engineer erop zitten.

Door Leonie Veerman





,,Bij robots denken mensen vaak aan ontzettend ingewikkelde technologie”, zegt Mark. ,,En ja, eigenlijk moet ik ook toegeven dat het best gecompliceerd is om zo’n robot te bouwen en te programmeren, maar zoals met alle andere ingewikkelde dingen is het ook gewoon een kwestie van doen. Ik had zelf van te voren nooit verwacht dat dit me zou lukken, maar als je eenmaal begint, leer je langzaam maar zeker steeds meer, en voor je het weet kun je dingen die je daarvoor nooit voor mogelijk hield. Je moet er natuurlijk wel voor gaan en daarnaast ook een flinke portie doorzettingsvermogen hebben.”

Tijdens zijn MBO-opleiding elektrotechniek liep Mark veel stage bij Smit Elektra. ,,Daar heb ik een erg leuke tijd gehad en ook ontzettend veel geleerd op het gebied van elektrotechniek. Dat soort dingen leer je toch het beste in de praktijk. Ik ben in die periode ontzettend gegroeid en tegen de tijd dat ik afstudeerde, werkte ik als werkvoorbereider op het niveau van middenkader engineering.”

Hoewel hij het erg naar zijn zin had bij Smit Elektra, besefte Mark dat hij nog niet uitgeleerd was. ,,Ik merkte bij mezelf dat er nog meer in het vat zat. Op school werd dit ook beaamd door meerdere docenten. Zij zagen mijn potentie en vooral ook mijn liefde voor het vak en adviseerden me daarom om me verder te blijven ontwikkelen. Ook mijn vrienden en familie stimuleerden mij om na mijn MBO ook nog een HBO opleiding te volgen. Dat heeft me uiteindelijk het zelfvertrouwen gegeven om daadwerkelijk die stap te zetten.”

‘In plaats van

dat er op de

boot deskundigen

meegingen om alle

grachtenwanden te

controleren, kon ons

zelflerend algoritme

de beelden met schade

er automatisch

tussenuit pikken’

Mark koos voor de HBO opleiding engineering. Een zeer veelzijdige opleiding waarbinnen studenten in het tweede jaar een meer specifieke afstudeerrichting kiezen. ,,Dat eerste jaar is echt heel breed, met een aantal uiteenlopende vakken die elk nog zeer oppervlakkig een bepaald onderwerp behandelen, zoals product design, bedrijfskunde en robotica. Zo kun je een beetje proeven van alle richtingen, voordat je in het tweede jaar begint met je specialisatie en echt het diepe induikt.”

Na dat eerste jaar wist Mark zeker dat hij voor de richting Mechatronics en Robotics moest kiezen. ,,In het eerste jaar vielen er voor mij al snel een paar richtingen af, vakken als Product Design waren niets voor mij. Ik ben erg analytisch ingesteld, dus de creatieve werkwijze die ze in dat vak hanteerden, met bijvoorbeeld het maken van moodboards en nadenken over kleuren en emoties die ze oproepen, dat was niets voor mij. Maar robotica vond ik prachtig, en ik keek er enorm naar uit om me daar verder in te verdiepen.”

Zoals hij zelf al had verwacht, genoot Mark de jaren daarna enorm van de uitdagende analytische vakken op het gebied van robotica. ,,Ik weet nog goed dat robotica voor mij eerst nog erg mysterieus en ontastbaar voelde, maar als je er eenmaal mee bezig bent, valt langzaam aan alles op z’n plek. Bij het vak Artificial Intelligence leerden we bijvoorbeeld een algoritme ontwikkelen, waardoor de computer zelf Pacman leerde spelen, en daar middels herhaling ook steeds beter in werd.”

,,In het vak Computervision leerden we ook visuele modellen voor robots te maken, en in een ander vak maakten we weer een compleet functionerende robotarm met zuignappen. Daarnaast volg je binnen de opleiding verschillende programmeervakken. Het is best pittig om zoveel verschillende programmeertalen te leren, al gaat dat na de eerste taal gek genoeg steeds makkelijker.”

Praktijk

Vooral de combinatie van analytisch denken en tastbare resultaten trekken Mark aan in het vakgebied van robotica. ,,Ik ben echt een man van de praktijk, en was daarom blij dat ik ook veel stage heb mogen lopen tijdens de opleiding.” Op een van zijn stageplekken werkte Mark met een studiegenoot aan een slimme camera die de grachtenwanden van Amsterdam kon scannen op schade. ,,Deze camera werd op een boot geïnstalleerd, welke vervolgens door alle grachten werd gevaren, maar in plaats van dat er op die boot deskundigen meegingen om alle grachtenwanden te controleren, kon ons zelflerend algoritme de beelden met schade er automatisch tussenuit pikken. Er was zelfs niemand meer nodig om daarna urenlang alle beelden te bestuderen.”

Voor zijn afstudeeropdracht liep Mark stage bij NLR (het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum). ,,Dat is een soort van Nederlandse NASA”, vertelt Mark, ,,waar onderzoek gedaan wordt naar uiteenlopende lucht- en ruimtevaarttechnieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onbemande ruimtevoertuigen, maar ook drones en helikopters. Hier heb ik, ook weer samen met een studiegenoot, een robot gemaakt die volledig geautomatiseerd helikopterbladinspecties kan uitvoeren. Om de veiligheid van helikopters te garanderen moeten de helikopterbladen namelijk na een bepaald aantal vlieguren gecontroleerd worden op schade en oneffenheden. Daarbij is het erg belangrijk dat het helikopterblad tijdens deze inspectie geen schade oploopt, dus het is zeer precies werk.”

‘Ik heb samen met

een studiegenoot

een robot gemaakt

die volledig geautomatiseerd

helikopterbladinspecties

kan uitvoeren,

daar ben ik wel trots op’

Dit soort inspecties worden tegenwoordig altijd nog uitgevoerd door hoogopgeleide technici, die dan vaak uren bezig zijn per blad, maar dat proces hebben Mark en zijn studiegenoot nu volledig geautomatiseerd. ,,Dat is toch wel iets waar ik ontzettend trots op ben”, zegt Mark. ,,Mijn studiegenoot was verantwoordelijk voor de mechanische constructie van de meetopstelling, zeg maar het bouwen van de robot. Ikzelf heb het elektrische ontwerp en de programmering van de motion control van de robot gemaakt, waarbij het erg belangrijk was om alle assen, of in zekere zin de gewrichten van de robot, precies op elkaar af te stemmen, zodat de robot exact de juiste bewegingen maakt.”

Het valt op dat de twee projecten waar Mark aan gewerkt heeft tijdens zijn opleiding, in beide gevallen een grote hoeveelheid mensenwerk overbodig hebben gemaakt. Maar als het aan Mark ligt, hoeven mensen zich geen zorgen te maken dat de robots al hun banen gaan inpikken. ,,Robots hebben altijd nog mensen nodig om hen te besturen”, zegt Mark. ,,Zonder een operator blijft een robot namelijk gewoon stilstaan. Dat neemt niet weg dat er waarschijnlijk een grote verschuiving zal plaatsvinden in het soort werk dat door mensen gedaan wordt.”

Mark kan zich voorstellen dat dit voor veel mensen beangstigend kan zijn, vooral omdat mensen robots vaak zien als erge complexe en ingewikkelde machines. ,,En zo dacht ik er vroeger zelf eigenlijk ook over. Maar als je je eenmaal in robotica verdiept is het een ontzettend leuk en boeiend vakgebied. Dat neemt niet weg dat de techniek je wel moet liggen, maar ik kan het iedereen met een praktische instelling aanbevelen.”

Al voordat Mark goed en wel was afgestudeerd had hij al een baan gevonden als hardware engineer bij een industrieel automatiseringsbedrijf in Beverwijk. ,,Ik had mijn contract al getekend onder de voorwaarde dat ik succesvol zou afstuderen, en inmiddels heb ik mijn eerste twee werkweken er opzitten. Ik houd me hier bezig met de elektrische ontwerpen van schakelkasten, waarmee de assen van robots aangestuurd worden. Het is een bijzonder leuke baan, en ik heb het er ontzettend naar mijn zin. Het is serieus werk, maar tegelijkertijd hangt er ook een positieve sfeer op de werkvloer. Ik voel me hier dan ook helemaal op mijn gemak en kijk ernaar uit om de komende jaren aan veel interessante projecten te mogen werken.”