Afrit Zuideinde wordt bestraat

De stratenmakers van KWS zijn volop bezig met het herbestraten van het Zuideinde. Voor al het verkeer is het Zuideinde vanaf de Haven tot aan de Krom afgesloten met hekwerken. De grote klus vordert gestaag.

Er zijn nieuwe leidingen en buizen en putten voor de afvoer van regenwater geplaatst. Schuins aflopend, met hoger aan de ‘natte’ kant, wordt het wegdek bestraat. Ook is reeds een begin gemaakt met het bestraten van de afrit vanaf het Zuideinde naar de Kathammerstraat. Hier is tevens kaalslag doorgevoerd, want alle struiken en bomen zijn verwijderd.

Daar was wel enige commotie over ontstaan. Het bestraten van de parkeerstrook aan de zijkant van de afrit was afgelopen weekend al zo goed als gereed gekomen. De planning is dat in week 42 (medio oktober) het bestraten van het Zuideinde afgerond is.