Afscheid bij Gerro en Esther van Marije van der Zee

Vrijdag was het de laatste werkdag voor Marije van der Zee bij DA Drogisterij en Parfumerie Gerro en Esther in De Stient. Liefst 17 jaar heeft zij hier met heel veel plezier gewerkt. Officieel is Marije ook drogist en ze voerde allerhande werkzaamheden uit als verkoopster in de zaak.

Er is een nieuwe uitdaging op haar pad gekomen, zodat het werk in de drogisterij niet meer te combineren is. Zij gaf al groepslessen bij Vitaal Sport (in Hotel Van der Valk, Katwoude) met spinning, body pump en body shape.

Er kwam bij Vitaal Sport een functie vrij, en die kans heeft Marije nu gepakt. Ze gaat nu ook in de fitness werken als instructeur en groepslessen in aquarobic geven. Haar collega’s bij Gerro en Esther zien haar node vertrekken.