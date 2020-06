Afscheid trainer Middelbeek bij Volendam-zaterdag

Door de corona-toestand kreeg het afscheid van Sander Middelbeek als trainer van RKAV Volendam-zaterdag niet het gewenste karakter, maar afgelopen donderdag werd dat alsnog, tijdens een laatste training, op een sportieve manier gedaan. Spelers van de huidige selectie en voorgaande jaren waren aanwezig tijdens een soort van zeskamp. ,,Heel leuk van opzet en mooi om elkaar zo nog te zien en te spreken”, aldus de trainer uit Oosthuizen, die zelf een afscheidswoord schreef.

Door Eddy Veerman

‘Vier jaar RKAV Volendam zijn voorbij gevlogen. Vanaf het allereerste gesprek dat ik met Jan Bami en Nico Binken ergens in januari 2016 had, tot aan de laatste training in juni 2020. Ik, en mijn gezin, heb(ben) een ontzettend leuke tijd gehad bij deze mooie en bijzondere vereniging. Terugkijkend, zie ik dat we samen bijzondere én succesvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt: het kampioenschap van het 1e elftal (2018), de bekerwinst van het 2e elftal (onder leiding van Jack Klepper, Theo Bond, Dorus Jonk, Joost Wortel en Sam Snoek), diverse periodetitels, drie fantastische trainingskampen (Sittard, Valencia en Barcelona), twee spectaculaire nacompetitiefinales (in 2017 en 2019) en niet te vergeten het bijzondere KNVB Beker-avontuur, met als hoogtepunten de thuiswedstrijden tegen EVV en eredivisionist Vitesse.