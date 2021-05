Afscheid van Gerda Tol bij DEEN Van Baarstraat

Woensdag was er bij DEEN Supermarkt in de Burg. van Baarstraat gebak bij de koffie tijdens de schaft. Er werd namelijk afscheid genomen van Gerda Tol, die men pensioen is gegaan. Zij werd lovend toegesproken door bedrijfsleider Rick Appelman en bedankt voor haar jarenlange inzet bij DEEN.

Cadeaus en bloemen werden aan Gerda gegeven. In 1972 kwam ze te werken in de super van DEEN in de Van Baarstraat. Na 11 jaar, ging ze er 7 jaar tijdelijk ‘uit’. Daarna heeft ze 30 jaar allerlei werkzaamheden verricht in de supermarkt.

Ze heeft achter de vlees-, groente-, brood- en bloemenbalie gestaan, achter de kassa gezeten en de laatste jaren allerhande werk in de winkel. In totaal 41 jaar heeft Gerda Tol bij DEEN volgemaakt. Het werk heeft ze altijd met veel plezier gedaan.